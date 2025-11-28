Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025? Simak Jadwal dan Bacaan Niatnya

Memasuki Desember 2025, banyak umat Muslim mulai mencari informasi terkait jadwal puasa Ayyamul Bidh, simak jadwalnya berikut ini.

Penulis: Lanny Latifah
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kapan Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025? Simak Jadwal dan Bacaan Niatnya
aceh.kemenag.go.id
Memasuki Desember 2025, banyak umat Muslim mulai mencari informasi terkait jadwal puasa Ayyamul Bidh, simak jadwalnya berikut ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Puasa Ayyamul Bidh merupakan amalan sunnah yang dikerjakan setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan dalam kalender Hijriah.

Puasa ini dikenal sebagai puasa hari-hari putih karena dilaksanakan pada malam ketika bulan berada dalam fase purnama dan tampak terang di langit.

Dilansir Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslim karya Ust. M. Syukron Maksum, puasa itu disebut puasa Ayyamul Bidh karena tiga hari tersebut bertepatan dengan bulan yang bersinar terang sehingga malam tampak putih bercahaya.

Selain bernilai pahala besar, puasa Ayyamul Bidh juga menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk memperbaiki diri, memperkuat ketakwaan, serta menambah amalan sunnah dengan keutamaan yang berlipat ganda.

Diketahui, puasa Ayyamul Bidh ini termasuk dalam ibadah sunnah, yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan juga tidak menimbulkan dosa.

Puasa sunnah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw dan dikerjakan secara sukarela oleh umat Islam dengan harapan mendapat pahala dari Allah SWT. 

Memasuki Desember 2025, banyak umat Muslim mulai mencari informasi terkait jadwal puasa Ayyamul Bidh agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Berdasarkan penanggalan Hijriah, Ayyamul Bidh di bulan Desember bertepatan dengan tanggal 13–15 Jumadil Akhir 1447 H.

Dengan mengetahui jadwalnya sejak awal, umat Muslim dapat merencanakan niat dan mempersiapkan amalan ini secara maksimal.

Lantas, kapan jadwal puasa Ayyamul Bidh Desember 2025?

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

Baca juga: Kalender Penanggalan Islam Bulan Desember 2025, Beserta Jadwal Puasa Sunnah

Berdasarkan perhitungan kalender Islam, berikut jadwal puasa Ayyamul Bidh di bulan Desember 2025:

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma ayyaamal bidh sunnatan lillaahi ta'ala

Artinya: "Saya berniat melakukan puasa pada hari-hari putih, sunah karena Allah ta'ala."

Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

1. Laksana Puasa Sepanjang Masa

Nilai penting dari puasa sunah tiga hari dalam sebulan adalah laksana puasa sepanjang masa.

Sebagaimana diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Puasa tiga hari setiap bulan, bagaikan puasa selama hidup (sepanjang masa)." (Mutafaq alaih).

Halaman 1/2
12
Tags:
puasa
Ayyamul Bidh
Desember
bacaan niat
Hijriah
