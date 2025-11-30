Ramalan Zodiak Senin, 1 Desember 2025: Taurus Merasa Lebih Baik, Virgo Sulit Berkonsentrasi
Berikut ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Senin, 1 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.
Penulis: Nuryanti
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Inilah ramalan zodiak 12 bintang untuk Senin, 1 Desember 2025.
Menurut ramalan zodiak, Taurus akan merasa lebih baik dan percaya diri.
Kemudian, Leo akan memiliki cukup waktu untuk diri sendiri.
Selanjutnya, Virgo akan kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan.
Ramalan Zodiak Senin, 1 Desember 2025
Dilansir laman Astrosage, simak ramalan zodiak untuk Senin (1/12/2025):
1. Aries
Kepercayaan diri Anda yang luar biasa dan jadwal kerja yang mudah memberi Anda cukup waktu untuk bersantai hari ini.
Keuntungan dalam bisnis dapat membawa kegembiraan di wajah banyak pedagang dan pebisnis hari ini.
Hari yang baik untuk urusan rumah tangga dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang tertunda.
2. Taurus
Proyek pengembangan diri akan membuahkan hasil dalam berbagai cara.
Anda akan merasa lebih baik dan percaya diri.
Meskipun tidak ada yang suka meminjamkan atau memberikan uang kepada siapa pun, Anda akan merasa lega dengan meminjamkan uang Anda kepada orang yang membutuhkan.
3. Gemini
Hindari makanan berlemak dan berkolesterol tinggi.
