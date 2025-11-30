Doa saat di Raudhah di Masjid Nabawi yang Bagaikan Kebun Surga

Ringkasan Berita: Dalam kegiatan haji dan umrah, jemaah akan mengunjungi area Masjid Nabawi, di mana terletak Raudhah.

Raudhah adalah sebuah kebun tempat Rasulullah Saw shalat.

Doa di Raudhah dapat dibaca ketika jemaah haji dan umrah mengunjungi tempat tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Raudhah merupakan area tertentu di dalam Masjid Nabawi yang dikunjungi jemaah haji maupun umroh.

Lokasi Raudhah terletak di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar tempat beliau berkhotbah semasa hidupnya.

Selain berkunjung, jemaah haji dan umroh dapat berdoa di Raudhah.

Tempat ini juga merupakan lokasi yang digunakan Nabi Muhammad SAW shalat sampai akhir hayatnya.

“Dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tempat di antara rumahku (makam) dan mimbarku ini adalah Raudhah (kebun) di antara beberapa kebun surga." (HR. Bukhari)

Dikutip dari buku Doa dan Dzikir, Manasik Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama, di bawah ini doa ketika berada di Raudhah.

Doa Saat di Raudhah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ.

يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَجْدَادِي وَجَدَّاتِي، وَأَقَارِبِي وَإِخْوَانِي وَمَشَايِخِي،

وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُشَفِّعَ فِيَّ نَبِيَّكَ وَرَسُولَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

وَأَنْ تُوجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ جَاءَكَ فِي حَيَاتِهِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَوَّلَ الشَّافِعِينَ، وَأَنْجَحَ السَّائِلِينَ، وَأَكْرَمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ،

بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا، وَيَقِينًا صَادِقًا، حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ لِي،

وَعِلْمًا نَافِعًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَحَلَالًا طَيِّبًا،

وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ.

اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا، وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا، وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا، وَأَمِنْ خَوْفَنَا،

وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا، وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا،

وَرُدَّنَا مِنْ غُرْبَتِنَا إِلَى أَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ،

وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ،

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn, ḥamdan yuwaafi ni’amahu wa yukāfi-u mazīdah.

Yā Rabbana laka al-ḥamdu kamā yanbaghī li jalāli wajhika al-karīm wa ‘aẓīmi sulṭānik. Wa ṣallallāhu ‘alā sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Allāhumma ighfir lī dhunūbī wa li wālidayya wa ajdādī wa jaddātī, wa aqrabī wa ikhwānī wa masyāyikhī, wa lijamī‘i al-mu’minīna wal-mu’mināt wal-muslimīna wal-muslimāt, al-aḥyā’i minhum wal-amwāt, bi raḥmatika yā arḥamar-rāḥimīn.

Allāhumma innaka qad qulta wa qawluka al-ḥaqq. Walau annahum idh ẓalamū anfusahum jā’ūka fastaghfarū Allāha wastaghfara lahum ar-Rasūl la-wajadū Allāha tawwābar-raḥīmā.

Allāhumma innī as-aluka an tusyaffi‘a fiyya nabiyyika wa rasūluka Muḥammadan ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, yauman lā yanfa‘u mālun wa lā banūn illā man atallāha bi qalbin salīm. Wa an tūjiba lī al-maghfirah kamā awjabtaḥā liman jā’ahu fī ḥayātih.

Allāhummaj‘alhu awwala asy-syāfi‘īna wa anjaḥ as-sā’ilīn wa akrama al-awwalīna wal-ākhirīn bi mannika wa karamika yā akramal-akramīn.

Allāhumma innī as-aluka īmānan kāmilan wa yaqīnan ṣādiqan ḥattā a‘lama annahu lā yuṣībanī illā mā katabta lī, wa ‘ilman nāfi‘an wa qalban khāshi‘an, wa lisānan dzākiran wa rizqan wāsi‘an wa ḥalālan ṭayyiban wa ‘amalan ṣāliḥan maqbūlan wa tijāratan lan tabūr.

Allāhumma asyrāḥ ṣudūranā wa astur ‘uyūbanā wa ighfir dhunūbanā wa amin khawfanā wa ikhtim biṣ-ṣāliḥāti a‘mālanā wa taqabbal ziyaratanā wa ruddana min gharibatina ilā ahli-nā wa aulādinā salimīn ghānimīn, wa-j‘alnā min ‘ibādika aṣ-ṣāliḥīn.

Rabbana lā tuzigh qulūbanā ba‘da idh hadaytanā wa hab lanā min ladunka raḥmah, innaka antal-wahhāb.