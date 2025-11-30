Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bacaan Doa

Doa Ketika Sakit Hati Agar Terhindar dari Bisikan Setan

Doa ketika sakit hati dapat dibaca agar terhindar dari prasangka buruk dan tidak dikuasai oleh setan. Selain berdoa, muslim dianjurkan berdzikir.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Doa Ketika Sakit Hati Agar Terhindar dari Bisikan Setan
Tribunnews.com
DOA SAKIT HATI - Gambar ini didesain Tribunnews di BeFunky, Minggu (30/11/2025). Doa ketika sakit hati dapat dibaca agar terhindar dari prasangka buruk dan tidak dikuasai oleh setan. Selain berdoa, muslim dianjurkan berdzikir. 

Ringkasan Berita:
  • Doa ketika sakit hati dapat dibaca untuk membentengi diri dari bisikan setan.
  • Setiap muslim dianjurkan untuk berdoa dalam keadaan apa pun.
  • Selain berdoa, sakit hati dapat diobati dengan memperbanyak dzikir kepada Allah Swt.

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai manusia, setiap muslim pasti pernah merasakan sakit hati.

Perasaan tersebut dapat muncul karena seseorang kecewa, sedih, maupun marah.

Rasa sakit hati itu terkadang dapat menjadi celah bagi setan untuk membisikkan hal buruk kepada manusia. 

Untuk itu, setiap muslim dianjurkan agar selalu mengingat Allah Swt ketika merasakan sakit hati.

Berdoa dan memperbanyak dzikir dapat menjadi obat bagi orang yang sakit hati.

Rasulullah Saw mengajarkan doa-doa yang beliau panjatkan ketika menghadapi kesulitan agar Allah Swt memberikan pertolongan.

Rekomendasi Untuk Anda

Doa tersebut dapat dibaca ketika seseorang merasakan sakit hati, dengan bacaan berikut ini yang dikutip dari laman BAZNAS.

Doa Ketika Sakit Hati

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا

Ya hayyu ya qoyyum bi rahmatika astaghiits, wa ash-lihlii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin abadan.

Artinya: “Wahai Yang Maha Hidup, Yang Mengatur segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walaupun sekejap mata.”

Baca juga: Doa ketika Marah agar Emosi Hilang dan Tak Dikuasai Setan

Doa Agar Terhindar dari Rasa Sedih dan Cemas

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid-dayni wa qahrir-rijal.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia.”

Doa Agar Terhindar dari Hal Buruk

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika, wa tahawwuli 'afiyatika, wa fuja'ati niqmatika, wa jami'i sakhatika.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, perubahan kesehatan yang Engkau berikan, datangnya azab-Mu secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu." (HR. Muslim)

Dzikir untuk Obati Sakit Hati

Selain berdoa, Rasulullah Saw juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak dzikir, sebagaimana dalam firman Allah Swt.

"Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak." (QS. Al-Ahzab: 41)

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Bacaan Doa
Doa Ketika Sakit Hati
sakit hati
doa
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas