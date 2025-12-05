Doa Nabi Musa Ketika Menghadapi Firaun dan Kekejamannya

Ringkasan Berita: Nabi Musa merupakan Nabi dari Bani Israil yang diutus pada masa pemerintahan Firaun.

Kisah dan doa-doa Nabi Musa diabadikan di dalam Al-Qur'an.

Nabi Musa selalu memohon pertolongan Allah Swt ketika menghadapi kesulitan.

TRIBUNNEWS.COM - Doa Nabi Musa As ketika menghadapi firaun dapat dibaca saat dalam kesulitan.

Nabi Musa As adalah utusan Allah Swt yang diutus kepada Bani Israil pada masa pemerintahan Firaun di Mesir.

Doa-doa Nabi Musa As diabadikan di dalam Al-Qur'an Surat Thaha, Al-Qashash, hingga surat Yunus, sebagai pelajaran bagi umat Islam.

Ibnu Katsir menulis dalam buku Kisah Para Nabi tentang ketabahan Nabi Musa As menghadapi kekejaman Firaun.

Nabi Musa As selalu berdoa kepada Allah Swt agar diberi kemudahan dalam berdakwah.

Doa Nabi Musa Ketika Menghadapi Firaun

Dikutip dari Qur’an Kemenag, di bawah ini doa-doa Nabi Musa As.

1. Doa Mohon Kelancaran Berbicara

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Rabbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam min lisaani yafqohu qoulii

Artinya: "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." (QS. Thaha: 25-28)

2. Doa Mohon Keselamatan dari Orang Zalim

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

Rabb najjini minal qaumi zalimin 'asaa rabbi an yahdiyani sawa' assabil

Artinya: "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." (QS. Al-Qasas: 21-22)

3. Doa Memohon Kebaikan dan Rezeki

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Rabbi 'inni lima 'anzalta 'ilayya min khair faqir

Artinya: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." (QS. Al-Qasas: 24)

4. Doa Mohon Ampunan Allah Swt

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Qāla rabbi innī ẓalamtu nafsī fagfir lī fa gafara lah, innahụ huwal-gafụrur-raḥīm

Artinya: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Qasas: 16)

5. Doa Ketika dalam Kesulitan

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Rabbanā lā taj'alnā fitnatal lil-qaumiẓ-ẓālimīn Wa najjinā biraḥmatika minal-qaumil-kāfirīn