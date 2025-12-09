Faktor Genetik, Stres hingga Perubahan Hormon Picu Kerontokan Rambut

Ringkasan Berita: Kerontokan rambut semakin banyak dikeluhkan dan berdampak pada kepercayaan diri serta kualitas hidup.

dr Devi Himawan menjelaskan bahwa penyebabnya beragam, mulai dari genetik, stres, nutrisi, hingga hormon.

Perawatan berbasis teknologi seperti PRP, Laser A+ dan Hair BioStimulator untuk membantu mengatasi masalah ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fenomena kerontokan rambut dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak dikeluhkan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Kondisi ini bahkan menjadi salah satu keluhan terbanyak di sejumlah klinik kecantikan di kota-kota besar.

Chief Medical Officer sekaligus Co-Founder Diri Care, dr. Devi Himawan, menyebut kerontokan rambut kerap dianggap persoalan ringan, padahal dampaknya dapat memengaruhi kepercayaan diri hingga kualitas hidup seseorang.

“Penyebab kerontokan rambut sangat beragam, mulai dari faktor genetik, stres, kurang nutrisi, hingga perubahan hormon,” ujarnya dalam peresmian Diri Care di Gading Serpong, Tangerang, belum lama ini.

Menurut dr. Devi, sebagian besar masyarakat hanya berfokus pada pemilihan shampoo atau penggunaan minyak rambut.

Padahal, masalah kerontokan lebih sering berkaitan dengan kondisi tubuh yang tidak seimbang.

“Perawatan rambut tidak bisa hanya menyentuh permukaan. Kita harus melihat kondisi kulit kepala dan tubuh secara keseluruhan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya menghadirkan sejumlah layanan berbasis teknologi seperti Platelet-Rich Plasma (PRP), Laser A+ 1450 nm, Hair Booster Serum, hingga Hair BioStimulator Treatment.

Salah satu inovasi yang diusung adalah penggunaan Ideal-Sized Chitosan (ISC) dalam perawatan Hair BioStimulator Therapy.

Chitosan merupakan senyawa organik dari jamur yang diproses menjadi molekul berukuran ideal sehingga mudah diserap kulit kepala.

Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, memperkuat akar rambut, memperbaiki kerusakan kulit kepala, serta merangsang pertumbuhan rambut baru.

“Jika ditangani sejak dini, peluang keberhasilan jauh lebih tinggi,” tegas dr. Devi.

Ia menambahkan, meningkatnya tingkat stres dan perubahan gaya hidup masyarakat membuat edukasi mengenai kesehatan rambut semakin penting.

Pendekatan penanganan yang tepat diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh rambut yang lebih tebal, sehat, dan kuat.