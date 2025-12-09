Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Obrolan Ringan Wanda Ponika dan Tex Saverio Sambil Santap Sayur Asem Membuahkan Universe

Tex Saverio berkolaborasi dengan Wanda Ponika untuk menghadirkan koleksi perhiasan Universe, lahir dari persahabatan dan proses kreatif yang intens

Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
Ringkasan Berita:
  • Tex Saverio dikenal sebagai perancang busana yang karyanya sudah mendunia
  • Wanda Ponika menggandengnya berkolaborasi untuk koleksi perhiasannya
  • Proses kreatif mereka dan tim sangat seru dan menyenangkan
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Tex Saverio merupakan perancang busana kebanggaan Tanah Air. Rancangannya sudah go international. Bahkan ia pernah mendesain busana untuk selebriti dunia, Kim Kardashian dan Lady Gaga.

Kreativitas Tex, sapaan akrabnya, menarik perhatian Wanda Ponika, pendiri Wanda House of Jewels, dan menggandengnya sebagai direktur kreatif koleksi perhiasannya.

Kolaborasi yang menghadirkan koleksi Universe ini tak lepas dari romantisme perjalanan panjang pertemanan Wanda dan Tex.

"Dari obrolan ringan di meja makanku sambil makan sayur asem, kita sepakat bikin koleksi bareng, akhirnya melebar, Tex involve dalam semua proses kreatifnya," demikian cerita Wanda dikutip dari Instagramnya, Selasa (9/12/2025).

Diakui Wanda jantungnya berdegup kencang, jelang momen penting dalam rangka menunjukkan hasil kolaborasi mereka ke publik. Itu karena koleksi karya Tex berbeda dengan desainnya. Namun, kecemasannya berubah menjadi sukacita.

"Seneng banget melihat respons Wandaful friends yang hadir, antusias dengan koleksi Universe. Pada borong, termasuk Solaris, desain berbentuk dome unik dengan detail luar biasa. Desain yang tak pernah kalian bayangkan," lanjut Wanda.

Baca juga: Wanda Ponika Jual Kalung Berlian, Seluruh Hasilnya Disumbang untuk Renovasi Sekolah di Sumba

Wanda kemudian menceritakan proses kreatif timnya dengan Tex. Mereka berjam-jam diskusi lewat tatap muka dan zoom.

Timnya dan tim Tex masing-masing membikin gambar 3D. Berulang kali mereka salah membuat dummy dan sample. Belum lagi ide baru di saat sample hampir aprove. Dengan segala keribetannya, mereka mengerjakan penuh cinta.

Semua terasa seru dan menyenangkan karena melibatkan Sabrina Chairunnisa, Grace Tahir, cathy Sharon, hingga Brenda Tanu.

"Tex is the director of the campaign dan super aktif saat proses editing. Dan peluk buat sosok-sosok terbaik @astecat yang very professional sekaligus fun selama shooting. @ryanogilvy & @svastiari yang bisa bikin Grace nyaman dengan look-nya," kata Wnda.

Dan di tahun 2026, akan ada 100 koleksi Unicerse. Hasil penjualannya 100 persen didonasikan untuk membangun dua sekolahm saluran air bersih.

"Termasuk program peningkatan peningkatan gizi anak-anak di Indonesia Timur melalui Happy Hearts Indonesia," ungkap Wanda Ponika.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, yang menghadiri acara ini, mengapresiasi kepedulian Wanda terhadap pendidikan, khususnya untuk anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Tex Saverio
Sayur Asem
Wanda Ponika
