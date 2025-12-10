Ringkasan Berita: Wanda Ponika punya komitmen sosial

Baginya perhiasan bukan cuma estetika, tapi harus berdampak bagi masyarakat

komitmen jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak di Nusa Tenggara Timur

Komitmen Wanda Ponika pada Aktivitas Sosial Jadi Kegembiraan Tex Saverio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wanda Ponika, desainer perhiasan terkemuka Indonesia, menilai perhiasan bukan hanya tentang estetika, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam peluncuran koleksi debut Tex Saverio bertajuk "Universe" dari Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, mengumumkan komitmennya dalam kegiatan sosial.

"Penjualan dari 100 pieces perhiasan ini seluruhnya, 100 persen akan didonasikan untuk anak-anak di NTT berupa bangunan sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan saluran air bersih melalui Yayasan Happy Hearts Indonesia," ungkap Wanda Ponika.

Inisiatif ini sejalan dengan rekam jejak brand yang sejak dia didirikan telah fokus pada aksi sosial, mulai operasi jantung gratis dan pelayanan mamografi.

Termasuk komitmen jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana mereka telah mendonasikan belasan bangunan sekolah.

"Kami ingin agar usaha yang kami bangun bisa memberikan dampak positif bagi saudara-saudara yang membutuhkan," tambah Wanda.

Baca juga: Lama Menghilang, Tex Saverio Kembali dengan Gebrakan Baru di Dunia Perhiasan

Kegembiraan Tex Saverio

Rekomendasi Untuk Anda

Kolaborasi ini turut membawa semangat baru bagi Tex Saverio, desainer yang namanya telah melambung di kancah internasional.

Dipercaya sebagai Creative Director, Tex menyatakan kegembiraannya yang mendalam bahwa karya seni yang dia ciptakan kini dapat menjadi sarana untuk kebaikan yang berdampak nyata.

Koleksi "Universe" yang dirancangnya memadukan desain simpel namun sarat detail, dirancang agar dapat dikenakan oleh berbagai personality dan dalam beragam aktivitas sehari-hari.

"Saya gembira karya saya bisa berdampak baik. Koleksi ini dibuat untuk bisa dipakai oleh semua orang dalam berbagai aktivitas sehari-hari," ujar Tex.

Video campaign koleksi yang dibanderol mulai dari Rp 12 juta ini juga menampilkan figur publik seperti Sabrina Chairunnisa, Grace Tahir, dan Cathy Sharon.

Termasuk Tex Saverio sendiri, yang mengenakan perhiasan dalam skenario keseharian mereka, semakin menggarisbawahi filosofi wearable dan simplicity koleksi tersebut.

Koleksi perdana "Universe" dari kolaborasi Wanda Ponika dan Tex Saverio ini sudah tersedia di Boutique Wanda, Plaza Indonesia, serta melalui website dan official store Wanda di Tokopedia.

Kini, dengan memiliki sepotong perhiasan, publik turut menjadi bagian penting dalam menerangi masa depan anak-anak di NTT.