Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Komitmen Wanda Ponika pada Aktivitas Sosial Jadi Kegembiraan Tex Saverio  

Inisiatif sejalan dengan rekam jejak brand yang sejak dia didirikan telah fokus aksi sosial, mulai operasi jantung gratis dan pelayanan mamografi

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Komitmen Wanda Ponika pada Aktivitas Sosial Jadi Kegembiraan Tex Saverio  
HO/IST
MAKNA PERHIASAN - Wanda Ponika, desainer perhiasan terkemuka Indonesia, menilai perhiasan bukan hanya tentang estetika, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Dalam peluncuran koleksi debut Tex Saverio bertajuk "Universe" dari Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, mengumumkan komitmennya dalam kegiatan sosial. 

 

Ringkasan Berita:
  • Wanda Ponika punya komitmen sosial
  • Baginya perhiasan bukan cuma estetika, tapi harus berdampak bagi masyarakat
  • komitmen jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak di Nusa Tenggara Timur
  • Komitmen Wanda Ponika pada Aktivitas Sosial Jadi Kegembiraan Tex Saverio
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wanda Ponika, desainer perhiasan terkemuka Indonesia, menilai perhiasan bukan hanya tentang estetika, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam peluncuran koleksi debut Tex Saverio bertajuk "Universe" dari Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, mengumumkan komitmennya  dalam kegiatan sosial.

"Penjualan dari 100 pieces perhiasan ini seluruhnya, 100 persen akan didonasikan untuk anak-anak di NTT berupa bangunan sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan saluran air bersih melalui Yayasan Happy Hearts Indonesia," ungkap Wanda Ponika.

Inisiatif ini sejalan dengan rekam jejak brand yang sejak dia didirikan telah fokus pada aksi sosial, mulai operasi jantung gratis dan pelayanan mamografi.

Termasuk komitmen jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana mereka telah mendonasikan belasan bangunan sekolah.

"Kami ingin agar usaha yang kami bangun bisa memberikan dampak positif bagi saudara-saudara yang membutuhkan," tambah Wanda.

Baca juga: Lama Menghilang, Tex Saverio Kembali dengan Gebrakan Baru di Dunia Perhiasan

Kegembiraan Tex Saverio
Rekomendasi Untuk Anda

Kolaborasi ini turut membawa semangat baru bagi Tex Saverio, desainer yang namanya telah melambung di kancah internasional.

Dipercaya sebagai Creative Director, Tex menyatakan kegembiraannya yang mendalam bahwa karya seni yang dia ciptakan kini dapat menjadi sarana untuk kebaikan yang berdampak nyata.

Koleksi "Universe" yang dirancangnya memadukan desain simpel namun sarat detail, dirancang agar dapat dikenakan oleh berbagai personality dan dalam beragam aktivitas sehari-hari.

"Saya gembira karya saya bisa berdampak baik. Koleksi ini dibuat untuk bisa dipakai oleh semua orang dalam berbagai aktivitas sehari-hari," ujar Tex.

Video campaign koleksi yang dibanderol mulai dari Rp 12 juta ini juga menampilkan figur publik seperti Sabrina Chairunnisa, Grace Tahir, dan Cathy Sharon.

Termasuk Tex Saverio sendiri, yang mengenakan perhiasan dalam skenario keseharian mereka, semakin menggarisbawahi filosofi wearable dan simplicity koleksi tersebut.

Koleksi perdana "Universe" dari kolaborasi Wanda Ponika dan Tex Saverio ini sudah tersedia di Boutique Wanda, Plaza Indonesia, serta melalui website dan official store Wanda di Tokopedia.

Kini, dengan memiliki sepotong perhiasan, publik turut menjadi bagian penting dalam menerangi masa depan anak-anak di NTT.

 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Wanda Ponika
Tex Saverio
aktivitas sosial
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Anies Baswedan Ingin Bebaskan Pajak Aktivitas Sosial

Anies Baswedan Ingin Bebaskan Pajak Aktivitas Sosial

Influencer Wanda Ponika Jual Kalung Berlian untuk Bangun Sekolah di NTT

Influencer Wanda Ponika Jual Kalung Berlian untuk Bangun Sekolah di NTT

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas