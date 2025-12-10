Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa
Bacaan Doa

Doa Ketika Sedang Sakit untuk Diri Sendiri dan Adab yang Perlu Diketahui

Setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika sakit dan memohon kesembuhan dari Allah Swt. Selain itu, ada adab yang perlu diketahui orang yang sakit.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Ringkasan Berita:
  • Doa ketika sedang sakit dapat dibaca untuk kesembuhan diri sendiri mau pun orang lain.
  • Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah Saw mengajarkan doa memohon kesembuhan.
  • Selain itu, ada doa lain yang dapat dibaca untuk mempermudah kesembuhan.

TRIBUNNEWS.COM - Seseorang yang sakit tentu berharap agar lekas sembuh dengan melakukan usaha dan doa.

Seorang muslim apabila sakit dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Swt dan memohon kesembuhan.

Dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan doa memohon kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.

Dari Aisyah r.a, Rasulullah Saw bersabda: "Dengan nama Allah. Ya Allah hilangkanlah penderitaan ini. Ya Allah Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau. Sesungguhnya hamba mohon kesehatan kepadaMu". (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Kemenag menulis doa-doa kesembuhan bagi orang sakit dalam buku Kumpulan Doa Sehari-hari.

Selain itu, doa-doa tersebut dapat ditemukan dalam buku Bimbingan Ibadah Bagi Orang Sakit yang disusun RSU Islam Klaten.

Doa Ketika Sedang Sakit

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

Allahmumma rabba an-naasi adzhibil ba'sa isyfi antas syaafi laa syaafiya illa anta, allaahumma innii as 'alukal 'aafiyah

Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah hilangkanlah penderitaan ini. Ya Allah Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau. Sesungguhnya hamba mohon kesehatan kepadaMu". (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Doa Setelah Minum Obat

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ

Alhamdulillaahi al-ladzi kafaanaa wa arwaanaa ghaira makfiiyyi wa laa makfuuri

Artinya: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kecukupan dan kepuasan yang sempurna dan tidak tertolak dari rahmatNya". (HR. Bukhari)

Doa Ketika Mengobati Luka

يَا ذَا النَّبْتِ الْمَنْبُتِ، مُتْ فِي بَدَنِي مَنْ يَمُوتُ، بِقُدْرَةِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

Yā dzan-nabti al-manbūti, mut fī badanī man yamūtu, biqudratil-ḥayyil-ladzī lā yamūtu

Artinya: "Wahai Pemilik sesuatu yang tumbuh (bisul atau lainnya) hilangkanlah apa yang ada di badanku (sesuatu) yang mestinya hilang dengan keagunganMu, wahai Zat yang Maha Hidup serta Maha Kekal."

Doa Nabi Ayyub saat Sakit

رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Rabbi innî massaniya adh-dhurru wa anta arhamur râhimîn.

Artinya: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." (QS. Al-Anbiya: 83)

Adab Seorang Muslim Ketika Sakit

Seorang muslim yang sedang sakit sebaiknya tidak banyak mengeluh dengan keadaannya.

Halaman 1/3
123
Tags:
Bacaan Doa
sakit
Kumpulan Doa
Evergreen
