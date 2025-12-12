Khutbah Jumat 12 Desember 2025: Renungan Ketika Musibah Melanda

TRIBUNNEWS.COM - Khutbah Jumat hari ini, 12 Desember 2025 mengangkat tema yang sangat relevan dengan kehidupan umat di penghujung tahun 2025, yaitu renungan ketika musibah melanda.

Dalam perjalanan hidup, setiap manusia tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan.

Musibah datang dalam berbagai bentuk, baik ringan maupun berat, dan semuanya merupakan bagian dari ketetapan Allah yang tidak mungkin dihindari.

Namun, di balik setiap musibah selalu ada pelajaran berharga yang dapat menguatkan iman, melatih kesabaran, dan menumbuhkan rasa syukur.

Naskah khutbah Jumat 12 Desember 2025 ini mengajak jamaah untuk merenungkan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan cara-Nya untuk mengangkat derajat hamba yang sabar dan tabah.

Jika memiliki sikap ridha dan ikhlas, musibah dapat menjadi jalan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta.

Isi khutbah menekankan bahwa takwa adalah modal utama dalam menghadapi segala ujian.

Rekomendasi Untuk Anda

Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh kesadaran.

Ketika musibah datang, seorang mukmin dituntut untuk tetap bersabar, tidak berputus asa, dan yakin bahwa Allah telah menyiapkan jalan terbaik.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taghabun ayat 11: “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.”

Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap musibah adalah bagian dari takdir yang sudah tercatat, dan tugas manusia adalah menerima dengan ridha serta menghadapinya dengan sabar.

Baca juga: Potensi Cuaca Ekstrem, Jumat 12 Desember 2025: Waspada Hujan Sangat Lebat

Selain itu, khutbah Jumat hari ini juga menegaskan bahwa musibah dapat menjadi sarana introspeksi.

Ia bisa menjadi teguran atas kelalaian manusia terhadap perintah Allah, sekaligus ujian untuk mengukur sejauh mana keimanan seseorang.

Pada akhirnya, khutbah Jumat 12 Desember 2025 ini mengajak jamaah untuk menjadikan musibah sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan menumbuhkan rasa syukur.

Selengkapnya berikut naskah khutbah Jumat 12 Desember 2025 merujuk laman resmi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Khutbah Jumat 12 Desember 2025: Renungan di saat Musibah Melanda

Khutbah Pertama

الْحَمْدُللهِ الْقَوِيّ سُلْطَانُهْ. اَلْوَاضِحِ بُرْهَانُهْ. اَلْمَبْسُوْطِ فِى الْوُجُوْدِ كَرَمُهُ وَاِحْسَانُهْ. تَعَالَى مَجْدُهُ وَعَظُمَ شَانُهْ. خَلَقَ الْخَلْقَ لِحِكْمَهْ. وَطَوَى عَلَيْهَاعِلْمَهْ. وَبَسَطَ لَهُمْ مِنْ فَائِضِ الْمِنّةِ مَاجَرَتْ بِهِ فِى اَقْدارِهِ الْقِسْمَهْ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. اَمَّا بَعْدُ فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ. اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Hadirin jamaah sidang jumat rahimakumullah