Ringkasan Berita: Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember sebagai bentuk penghargaan terhadap peran, pengorbanan, dan dedikasi ibu serta semangat perjuangan perempuan Indonesia.

Kado terbaik untuk Hari Ibu adalah yang berkesan, bermanfaat, dan dapat memberikan kebahagiaan atau manfaat jangka panjang bagi ibu.

Ide kado yang bervariasi, mulai dari personal, praktis, hingga pengalaman bersama keluarga, bisa meninggalkan kesan yang abadi bagi ibu.

TRIBUNNEWS.COM - Hari Ibu selalu menjadi momen istimewa untuk merayakan peran, kasih dan pengorbanan seorang ibu dalam keluarga maupun masyarakat.

Tidak hanya sebagai sosok yang membesarkan dan mendidik anak-anak, seorang ibu juga sering menjadi teladan dalam kesabaran dan cinta tanpa pamrih.

Di Indonesia, hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Penetapan Hari Ibu tidak lepas dari gerakan perempuan Indonesia awal abad ke-20.

Pada 22–25 Desember 1928, organisasi-organisasi perempuan dari berbagai daerah berkumpul di Yogyakarta dalam Kongres Perempuan Indonesia I, membahas pendidikan, kesehatan, pernikahan, hak anak, dan perjuangan kemerdekaan.

Dari kongres ini lahirlah Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), cikal bakal organisasi perempuan nasional.

Kemudian, pada 1959, melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional, bertepatan dengan pembukaan Kongres Perempuan Indonesia I, sebagai penghargaan terhadap peran ibu sekaligus semangat perjuangan perempuan Indonesia.

Untuk menghargai segala pengorbanan dan dedikasi ibu yang tak pernah terhitung, memilih kado yang tepat di tanggal 22 Desember mendatang adalah sebuah bentuk ucapan terima kasih yang paling tulus.

Kado terbaik bukanlah yang mahal, melainkan yang berkesan, fungsional, dan dapat memberikan kebahagiaan atau manfaat jangka panjang.

35 Ide Kado Hari Ibu 2025 yang Bermanfaat dan Berkesan Sepanjang Waktu

Berikut 35 ide kado hari ibu 2025 yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. Surat tulisan tangan

Surat berisi ucapan terima kasih, doa, dan ungkapan cinta akan menjadi kenangan emosional yang bisa disimpan ibu seumur hidup.

2. Album foto keluarga

Mengabadikan momen kebersamaan keluarga, membuat ibu bisa mengenang perjalanan hidup bersama orang-orang tercinta.

3. Bingkai foto custom

Foto keluarga atau potret ibu dengan tambahan kata-kata manis membuat hadiah ini terasa lebih personal.

4. Video ucapan keluarga

Kumpulan pesan dari anak dan anggota keluarga akan menjadi hadiah yang menyentuh hati dan penuh makna.

5. Kalender meja berisi foto keluarga

Setiap bulan ibu akan melihat foto kenangan, sehingga kado ini bermanfaat sekaligus emosional.

6. Lukisan atau Sketsa Wajah Ibu