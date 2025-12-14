Kenali Beda Penuaan Kulit Dini dan Penuaan Alami, Ini Tips dari Dermatolog

Ringkasan Berita: Penuaan dini adalah kerusakan kulit yang muncul lebih cepat akibat faktor eksternal atau gaya hidup

Penyebab penuaan dini ada beberapa faktor

Pentingnya perawatan untuk menjaga kekenyalan dan mencegah penuaan dini

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Penuaan kulit adalah proses alami yang dialami setiap orang seiring usia bertambah.

Sayangnya ada penuaan dini, yaitu kerusakan kulit yang muncul lebih cepat akibat faktor eksternal atau gaya hidup.

Adakah perbedaan tanda penuaan kulit karena usia dan dini?

Dokter spesialis kulit dan kelamin Dani Djuanda membeberkan perbedaan keduanya.

Tampilan kulit bisa dilihat dari kondisi kekenyalan, munculnya garis halus, dan perubahan struktur kulit.

Penuaan alami (dari dalam tubuh) disebabkan oleh usia dan genetika, perubahan hormon, seperti penurunan estrogen dan progesteron pada wanita menopause hingga penurunan kolagen dan elastin yang membuat kulit kehilangan kekenyalannya.

Tanda-tandanya adalah kulit kering, pucat, kerutan halus dan kulit tidak kenyal.

Kemudian, penuaan dini biasanya disebabkan oleh faktor extrinsic (dari luar tubuh) berupa paparan sinar matahari (UV), polusi, gaya hidup tidak sehat, stres oksidatif hingga merokok.

Tanda-tandanya berupa kulit lebih gelap, kasar, pigmentasi tidak merata.

"Pada anak-anak dan remaja, penyangga kulit dan matriks ekstraseluler masih banyak sehingga kulit terlihat kenyal dan sehat. Seiring usia, jumlahnya berkurang, menyebabkan kulit lebih kendur dan kering," kata dia dalam kegiatan Clara Skin Care Clinic yang menghadirkan Geneo X di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Karena itu ia menekankan pentingnya perawatan untuk menjaga kekenyalan dan mencegah penuaan dini.

Dengan menggunakan sunscreen setiap hari, walaupun berada di dalam ruangan indoor.

Hidrasi dan nutrisi kulit. Konsumsi makanan sehat, cukup air, dan gunakan pelembap yang sesuai jenis kulit.

Gaya hidup sehat dengan tidur cukup, hindari rokok, dan kelola stres untuk mendukung regenerasi kulit.