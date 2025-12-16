Doa Ketika Ada Angin Kencang agar Terhindar dari Bahaya

Ringkasan Berita: Angin termasuk salah satu ciptaan Allah Swt yang dapat membawa rahmat dan peringatan.

Ketika ada angin kencang, seorang muslim sebaiknya tidak mencelanya.

Dalam hadis, Rasulullah Saw mengajarkan doa yang beliau baca ketika ada angin kencang.

TRIBUNNEWS.COM - Angin merupakan salah satu ciptaan Allah Swt yang dapat membawa berkah.

Angin disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pembawa kabar gembira yaitu pertanda datangnya hujan yang merupakan rahmat Allah Swt.

“serta Dialah yang meniupkan angin menjadi pembawa informasi gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan)…” (QS Al-A’raaf: 57)

“Allahlah yang mengirim angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan, kemudian Dia (Allah) membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, seketika itu pula mereka bergembira.” (QS. Ar-Rum ayat 48)

Selain sebagai pembawa rahmat, angin juga dapat membawa peringatan, seperti dijelaskan dalam skripsi berjudul Fungsi Al-Riyah dalam Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim tentang Fungsi Angin) oleh Alivah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).

Karena itu, seorang muslim sebaiknya berdoa agar selalu mendapat perlindungan Allah Swt dari keburukan angin yang membawa peringatan.

Dalam kitab Al-Adzkar oleh Imam an-Nawawi terdapat doa ketika ada angin kencang.

Doa Ketika Ada Angin Kencang

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

Allahumma inni as’aluka khairahā wa khaira mā fīhā wa khaira mā ursilat bih, wa a‘ūdzu bika min syarrihā wa syarri mā fīhā wa syarri mā ursilat bih.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, kebaikan apa pun yang terdapat di dalamnya dan kebaikan tujuan dihembuskannya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini, keburukan apa pun yang terdapat di dalamnya dan keburukan tujuan dihembuskannya.” (HR. Muslim)

Atau membaca,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا

Allahummaj'alha rahmatan, wa la taj'alha 'adzaban. Allahummaj'alha riyahan, wa la taj'alha rihan.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah ia rahmat, dan jangan jadikan ia azab. Ya Allah, jadikanlah ia angin yang baik, dan jangan jadikan ia angin yang merusak." (HR. Abu Daud)

Adab Ketika Ada Angin Kencang

Ketika angin berembus kencang, manusia sebaiknya tidak mengutuk atau mengeluarkan kata-kata kasar.

Ada hal-hal yang perlu diketahui oleh muslim agar tidak melakukan hal yang buruk.

1. Berdoa kepada Allah Swt

Seorang muslim sebaiknya segera berdoa kepada Allah Swt untuk memohon perlindungan ketika ada angin kencang.