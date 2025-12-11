Kondisi Karyawan Terra Drone yang Selamat dari Kebakaran, Keluarga Singgung BPJS Ketenagakerjaan

Ringkasan Berita: Sebanyak 54 orang selamat dan 22 meninggal dalam kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Para korban selamat sempat terjebak di lantai 4 dan 5 sebelum dievakuasi petugas.

Perusahaan menyiapkan layanan psikolog serta santunan bagi keluarga korban.

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 54 orang selamat dari kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12/2025) lalu.

Mereka sempat terjebak di lantai 4 dan 5 sebelum diselamatkan petugas pemadam kebakaran.

Kaca di gedung 6 lantai tersebut dipecahkan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban.

Tangga darurat serta tali digunakan dalam proses evakuasi, namun 22 orang dinyatakan meninggal.

Diduga api muncul dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai sehingga asapnya menjalar ke atas.

Para korban meninggal akibat menghirup gas beracun yang timbul akibat kebakaran material di dalam gedung.

Terra Drone adalah perusahaan teknologi asal Jepang yang bergerak di bidang layanan drone industri.

Human Resource Business Partner PT Terra Drone, Umaidi Suhari, menyatakan gedung yang terbakar merupakan kantor yand disewa dua tahun lalu dan dilengkapi dengan tangga darurat.

"Saat itu keadaan benar-benar di luar kontrol kami," ucapnya, dikutip dari WartaKotalive.com.

Para korban yang selamat masih dirawat di rumah masing-masing.

Pihak perusahaan memberi layanan psikolog agar korban tak trauma.

Baca juga: Sosok Michael Wishnu Wardana, Bos Terra Drone Indonesia Jadi Tersangka Kebakaran, Lulusan ITB

"Karyawan yang saat ini selamat dalam keadaan yang memang masih terguncang, shock, dan lain-lain, kami menyiapkan psikolog untuk bisa cover mereka punya emotional dan lain-lain," lanjutnya.

Seluruh korban akan mendapat santunan dari perusahaan.

"Setidaknya (santunan) bisa mengurangi kepedihan keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.