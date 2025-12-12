Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Ringkasan Berita: Viral di media sosial pengakuan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa di Jakarta Utara.

Gestur (gerakan tubuhnya) saat diinterogasi polisi membuat curiga.

Pengakuannya pun dianggap janggal.

TRIBUNNEWS.COM- Pengakuan pengendara mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) viral.

Pengakuan sopir bernama Adi Irawan alias AI (34) itu saat diinterogasi polisi jadi sorotan.

AI duduk di tempat tidur sambil menundukkan kepalanya.

Sesekali ia menggosok hidungnya saat diinterogasi polisi.

Gerakan ini bikin curiga, ditambah penjelasannya bagaimana kronologis mobil bisa menabrak.

Berikut pengakuang sopir MBG tersebut.

Janggal! Sopir Mengaku Mobilnya Ngegas Sendirian

Bermula dari pertanyaan petugas pada AI sang sopir, mengapa bisa mobil masuk menerobos hingga menabrak ke barisan murid SD di halaman sekolah.

TERTABRAK MOBIL MBG - Berikut ini 5 fakta soal mobil pembawa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tabraki siswa di Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). (Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini) (Istimewa/(Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini))



"Emang gimana mas ceritanya? Enggak berasa nabrak?" tanya seorang petugas.

AI pun menjawab dan mengaku sempat memutar balik mobil yang dikendarainya setelah ia melihat para siswa sedang berkumpul di halaman sekolah

Saat itu para siswa memang berkumpul untuk mengikuti kegiatan literasi.

AI menyebutnya anak-anak yang dilihatnya sedang upacara ini membuatnya berbelok ke arah Masjid di dekat sekolah.

"Kan lagi upacara. Jadi kita belok ke Darussalam (masjid dekat sekolah)", kata AI.

Usai berbelok, ia kembali ke depan sekolah dengan maksud memarkirkan kendaraan sebelum masuk ke sekolah.

Keterangan selanjutnya, AI lalu menjelaskan hal yang dinilai janggal.