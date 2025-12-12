Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Pengakuan sopir mobil pengangkut MBG yang menabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) viral

Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga
Istimewa
SOPIR SPPG - Adi Irawan (34), sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi, (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Viral di media sosial pengakuan  mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa di Jakarta Utara. 
  • Gestur (gerakan tubuhnya) saat diinterogasi polisi membuat curiga. 
  • Pengakuannya pun dianggap janggal. 

 

TRIBUNNEWS.COM- Pengakuan pengendara mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) viral. 

Pengakuan sopir  bernama Adi Irawan alias AI (34) itu saat diinterogasi polisi jadi sorotan.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Gerbang dan Lindas Siswa SD di Jakut: Sopir Cadangan, Kurang Pengalaman

AI duduk di tempat tidur sambil menundukkan kepalanya. 

Sesekali ia menggosok hidungnya saat diinterogasi polisi.

Gerakan ini bikin curiga, ditambah penjelasannya bagaimana kronologis mobil bisa menabrak. 

Berikut pengakuang sopir MBG tersebut. 

Janggal! Sopir Mengaku Mobilnya Ngegas Sendirian

Bermula dari pertanyaan petugas pada AI sang sopir, mengapa bisa mobil masuk menerobos hingga menabrak ke barisan murid SD di halaman sekolah. 

TERTABRAK MOBIL MBG - Berikut ini 5 fakta soal mobil pembawa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tabraki siswa di Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). (Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini)
TERTABRAK MOBIL MBG - Berikut ini 5 fakta soal mobil pembawa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tabraki siswa di Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). (Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini) (Istimewa/(Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini))


"Emang gimana mas ceritanya? Enggak berasa nabrak?" tanya seorang petugas.

AI pun menjawab dan mengaku sempat memutar balik mobil yang dikendarainya setelah ia melihat para siswa sedang berkumpul di halaman sekolah

Saat itu para siswa memang berkumpul untuk mengikuti kegiatan literasi.

AI menyebutnya anak-anak yang dilihatnya sedang upacara ini membuatnya berbelok ke arah Masjid di dekat sekolah.  

"Kan lagi upacara. Jadi kita belok ke Darussalam (masjid dekat sekolah)", kata AI.

Usai berbelok, ia kembali ke depan sekolah dengan maksud memarkirkan kendaraan sebelum masuk ke sekolah.

Keterangan selanjutnya, AI lalu menjelaskan hal yang dinilai janggal. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
sopir mobil MBG
SDN 01 Kalibaru
Cilincing
