Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Warga Bogor Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone: Sempat Chat Keluarga ada yang Mirip Dengannya

Pria bernama Sendy Wijaya (27) turut menjadi korban tewas insiden kebakaran di Gedung Terra Drone

Editor: Erik S
zoom-in Warga Bogor Jadi Korban Kebakaran Kantor Terra Drone: Sempat Chat Keluarga ada yang Mirip Dengannya
Tribunnews/Jeprima
JENAZAH KORBAN KEBAKARAN - Petugas mengangkat peti jenazah korban kebakaran kantor Terra Drone di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025). RS Polri Kramat Jati menyerahkan tujuh jasad korban kebakaran kantor Terra Drone ke keluarga. Sebagai informasi sudah 10 jenazah yang sudah diidentifikasi dari total 22 orang yang tewas. Tribunnews/Jeprima 

Ringkasan Berita:
  • Keluarga sempat tidak mengetahui bahwa kantor Sendy terbakar. Hingga seorang anggota keluarga Sendy melintas di depan kantor Terra itu.
  • Sendy sendiri sempat mengirimkan pesan sekitar pagi hari bahwa ada sosok yang mirip dengannya.
  • Sendy baru dua tahun bekerja di kantor Terra Drone.

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- Seorang warga Bogor, Jawa Barat bernama Sendy Wijaya (27) turut menjadi korban tewas insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12/2025).

Keluarga sempat tidak mengetahui bahwa kantor Sendy terbakar. Hingga seorang anggota keluarga Sendy melintas di depan kantor Terra itu.

“Pas pertama kali musibah ini sebtulnya awalnya dari kakak ipar saya. Dapat info karena dia lewat Jalan Cempaka putih TKP nya. Setelah itu kita dapat info dari media sosial,” kata sepupu Sendy, Reza Syahputra saat dijumpai TribunnewsBogor.com.

Baca juga: Soal Bos Terra Drone Jadi Tersangka Kasus Kebakaran, Ito Sumardi: Perjanjian Sewa Harus Diselidiki

Keluarga mengetahui bahwa Sendy bekerja di kantor tersebut.

Sendy sempat dihubungi melalui pesan singkat namun tidak membalasnya.

Sendy baru dua tahun bekerja di Kantor Terra Drone itu.

“Karena tau almarhum itu ada di kantor tersebut, kami sempat menghubungi tapi tidak ada kabar di chat ga ada balasan,” ujarnya.

Namun, Sendy sendiri sempat mengirimkan pesan sekitar pagi hari bahwa ada sosok yang mirip dengannya.

“Masih ada jam 9 pagi dia masih chatt-an dan jam pagi itu kaka ipar saya nanya ada orang yang mirip dia pas sekitar jam 3 itu sudah tidak dibalas,” ucapnya.

Keluarga kaget bahwa Sendy menjadi salah satu korban yang tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia.

“Sekitar jam 5 sore baru muncul namanya,” ujarnya.

Reza menduga bahwa Sendy tewas karena terlalu banyak menghisap asap.

Kondisi tubuhnya sendiri masih utuh.

Baca juga: Detik-detik Penangkapan Bos Terra Drone di Apartemen Jaksel, Sempat Menolak, Kini Jadi Tersangka

“Iya karna asap. Dia itu di lantai 3 jadi asap mengumpul Dia di finance. Itu si infonya lantai 3 tenpat kumpul makan siang, kebetulan kan kejadiannya jam 1 siang,” ucapnya.

Sendy dimakamkan di pemakaman keluarga wilayah Kampung Kencana, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (10/12/2025) malam.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews Bogor
Halaman 1/2
12
Tags:
Terra Drone
kebakaran
Bogor
Tribunnews
