Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Sesudah 2 Penagih Utang Tewas, Massa Bakar 9 Kios, 6 Motor, dan 1 Mobil di Kalibata Jaksel

Sebanyak 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil dibakar oleh massa di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Sesudah 2 Penagih Utang Tewas, Massa Bakar 9 Kios, 6 Motor, dan 1 Mobil di Kalibata Jaksel
Dok. Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Beberapa kios dan kendaraan dibakar oleh massa di Kalibatan, Pancoran, Jakarta Selatan.
  • Pembakaran dilakukan setelah terjadi aksi pengeroyokan terhadap dua penagih utang.
  • Polisi menduga massa datang sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya rekan mereka.

 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil dibakar oleh massa di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025).

Pembakaran itu dilakukan setelah terjadinya aksi pengeroyokan terhadap dua debt collector atau penagih utang di tempat kejadian perkara (TKP). Akibat pengeroyokan, satu penagih utang tewas di TKP dan satu lainnya meninggal di RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

Sesudah pengeroyokan tersebut, sejumlah massa yang tak dikenal melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar beberapa kios dan kendaraan di TKP.

Sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran (damkar) dan 8 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Anggota TNI dan Polri mengawal ketat pemadaman yang dilakukan hingga Jumat pagi, (12/12/2025)

"Terdapat 8 unit berikut kendaraan pendukung dan 49 personel yang kita kerahkan. Total ada 9 kios, enam motor, dan 1 mobil yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung dengan pengawalan TNI dan Polri," kata Poengky, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas TV

Rekomendasi Untuk Anda

Tribun Jakarta mewartakan damkar harus menyisir area gelap dengan lampu senter lantaran si jago merah kembali menyala di beberapa titik. Beberapa tenda pedagang terlihat rusak karena kerusuhan.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku perusakan serta pembakaran.

Warung makan di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dibakar massa pada Kamis (11/12/2025) malam.
Warung makan di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dibakar massa pada Kamis (11/12/2025) malam. ((Ho/Campus League))

Kronologi

Peristiwa bermula dari dua penagih utang yang dikeroyok oleh beberapa orang tak dikenal sekitar pukul 15.30 WIB.

Pengeroyokan terjadi setelah penagih utang menghentikan pengendara sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, beberapa orang tak dikenal turun dari mobil dan langsung mengeroyok dua penagih utang.

"Mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat kepada kelompok-kelompok yang menyetop ini, yang memberhentikan kendaraan itu," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan.

Baca juga: Pemilik Warung Hanya Bisa Pasrah Warungnya Dibakar Massa yang Bentrok di Kalibata

Setelah melakukan pengeroyokan, orang-orang tak dikenal tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian.

"Yang satu meninggal. Satu lagi dalam keadaan koma," kata Mansur.

Berdasarkan video yang diterima awak media, kedua penagih utang tampak tergeletak di tenda makan pedagang kaki lima dekat TMP Kalibata. Salah satunya mengenakan celana panjang yang sudah sobek.

Sejumlah warga datang ke TKP dan melihat kedua orang itu sudah bersimbah darah.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Halaman 1/2
12
Tags:
Kalibata
Pancoran
Jakarta Selatan
penagih utang
Polda Metro Jaya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Aksi Pembakaran Tenda PKL Terjadi di Kalibata Buntut Pengeroyokan Mata Elang, Polisi Turun Tangan

Aksi Pembakaran Tenda PKL Terjadi di Kalibata Buntut Pengeroyokan Mata Elang, Polisi Turun Tangan

BREAKING NEWS Dua Pria Diduga 'Mata Elang' Bersimbah Darah di Kalibata Jaksel

BREAKING NEWS Dua Pria Diduga 'Mata Elang' Bersimbah Darah di Kalibata Jaksel

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas