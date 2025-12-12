Sesudah 2 Penagih Utang Tewas, Massa Bakar 9 Kios, 6 Motor, dan 1 Mobil di Kalibata Jaksel

Ringkasan Berita: Beberapa kios dan kendaraan dibakar oleh massa di Kalibatan, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pembakaran dilakukan setelah terjadi aksi pengeroyokan terhadap dua penagih utang.

Polisi menduga massa datang sebagai bentuk solidaritas atas meninggalnya rekan mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 9 kios, 6 sepeda motor, dan 1 mobil dibakar oleh massa di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025).

Pembakaran itu dilakukan setelah terjadinya aksi pengeroyokan terhadap dua debt collector atau penagih utang di tempat kejadian perkara (TKP). Akibat pengeroyokan, satu penagih utang tewas di TKP dan satu lainnya meninggal di RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

Sesudah pengeroyokan tersebut, sejumlah massa yang tak dikenal melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar beberapa kios dan kendaraan di TKP.

Sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran (damkar) dan 8 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Anggota TNI dan Polri mengawal ketat pemadaman yang dilakukan hingga Jumat pagi, (12/12/2025)

"Terdapat 8 unit berikut kendaraan pendukung dan 49 personel yang kita kerahkan. Total ada 9 kios, enam motor, dan 1 mobil yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung dengan pengawalan TNI dan Polri," kata Poengky, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas TV.

Tribun Jakarta mewartakan damkar harus menyisir area gelap dengan lampu senter lantaran si jago merah kembali menyala di beberapa titik. Beberapa tenda pedagang terlihat rusak karena kerusuhan.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku perusakan serta pembakaran.

Warung makan di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dibakar massa pada Kamis (11/12/2025) malam. ((Ho/Campus League))

Kronologi

Peristiwa bermula dari dua penagih utang yang dikeroyok oleh beberapa orang tak dikenal sekitar pukul 15.30 WIB.

Pengeroyokan terjadi setelah penagih utang menghentikan pengendara sepeda motor di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, beberapa orang tak dikenal turun dari mobil dan langsung mengeroyok dua penagih utang.

"Mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat kepada kelompok-kelompok yang menyetop ini, yang memberhentikan kendaraan itu," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan.

Setelah melakukan pengeroyokan, orang-orang tak dikenal tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian.

"Yang satu meninggal. Satu lagi dalam keadaan koma," kata Mansur.

Berdasarkan video yang diterima awak media, kedua penagih utang tampak tergeletak di tenda makan pedagang kaki lima dekat TMP Kalibata. Salah satunya mengenakan celana panjang yang sudah sobek.

Sejumlah warga datang ke TKP dan melihat kedua orang itu sudah bersimbah darah.