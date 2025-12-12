Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Instruksi Prabowo hingga Permintaan Maaf Gibran atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa

Sebuah mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Tiara Shelavie
Instruksi Prabowo hingga Permintaan Maaf Gibran atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
istimewa
MOBIL MBG - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar seluruh proses penanganan kasus ini berjalan baik dan mengutamakan pemulihan korban. 

Ringkasan Berita:
  • Sebuah mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).
  • Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan orang luka-luka yang terdiri dari 20 siswa dan satu guru.
  • Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar seluruh proses penanganan kasus ini berjalan baik dan mengutamakan pemulihan korban.

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan orang luka-luka yang terdiri dari 20 siswa dan satu guru.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar seluruh proses penanganan kasus ini berjalan baik dan mengutamakan pemulihan korban.

Pernyataan itu disampaikan Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

“Pak Presiden sudah memerintahkan agar penanganannya yang terbaik,” ujar Dadan, Kamis.

Ia menyebut, Prabowo intens memerhatikan kasus ini. Ia mengaku dipantau setiap menit oleh Sekretaris Kabinet dan diminta memberikan laporan secara berkala. 

Permintaan Maaf Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas insiden kecelakaan ini.

Ia sekaligus meminta pengusutan tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang,” ujar Gibran, Kamis.

Ia menekankan pentingnya penanganan medis maksimal bagi para korban, termasuk pendampingan psikologis.

“Saya mendorong penanganan medis yang maksimal bagi para korban, serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01,” ujarnya.

Baca juga: 5 Populer Metropolitan: Mobil MBG Lindas Siswa SD - Sosok Bos Terra Drone Indonesia Jadi Tersangka

Selain itu, Gibran meminta aparat terkait segera melakukan pengusutan tuntas dan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah meminta agar segera dilakukan pengusutan tuntas, penegakan hukum, dan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Siswa Belajar dari Rumah

Halaman 1/3
123
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
Mobil MBG Tabrak Siswa
MBG
Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming
