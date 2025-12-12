Instruksi Prabowo hingga Permintaan Maaf Gibran atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa

Ringkasan Berita: Sebuah mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan orang luka-luka yang terdiri dari 20 siswa dan satu guru.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar seluruh proses penanganan kasus ini berjalan baik dan mengutamakan pemulihan korban.

Pernyataan itu disampaikan Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

“Pak Presiden sudah memerintahkan agar penanganannya yang terbaik,” ujar Dadan, Kamis.

Ia menyebut, Prabowo intens memerhatikan kasus ini. Ia mengaku dipantau setiap menit oleh Sekretaris Kabinet dan diminta memberikan laporan secara berkala.

Permintaan Maaf Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas insiden kecelakaan ini.

Ia sekaligus meminta pengusutan tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini. Kejadian ini tidak boleh terulang,” ujar Gibran, Kamis.

Ia menekankan pentingnya penanganan medis maksimal bagi para korban, termasuk pendampingan psikologis.

“Saya mendorong penanganan medis yang maksimal bagi para korban, serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01,” ujarnya.

Selain itu, Gibran meminta aparat terkait segera melakukan pengusutan tuntas dan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah meminta agar segera dilakukan pengusutan tuntas, penegakan hukum, dan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

