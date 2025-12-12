Bos Terra Drone Jadi Tersangka, Sempat Protes saat Diringkus hingga Terancam Penjara Seumur Hidup

Ringkasan Berita: Michael Wishnu Wardhana, Dirut PT Terra Drone Indonesia, ditetapkan sebagai tersangka kebakaran yang menewaskan 22 orang.

Ia sempat protes saat ditangkap, mengklaim panggilan polisi dijadwalkan esok hari, padahal ia dipanggil Rabu siang.

Ia dijerat Pasal 187, 188, dan 359 KUHP dengan ancaman hingga penjara seumur hidup.

Polisi juga akan memeriksa pemilik gedung sebagai saksi.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi menetapkan Michael Wishnu Wardhana sebagai tersangka terkait kebakaran gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang.

Michael Wishnu Wardhana merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia dan diamankan polisi pada Rabu (10/12/2025) malam oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Ia diamankan polisi di sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

AKBP Roby Heri Saputra selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengonfirmasi hal tersebut.

Video penangkapannya juga beredar di media sosial.

Dalam video penangkapan tersebut, tersangka sempat protes saat petugas hendak menangkapnya.

Saat hendak diamankan petugas kepolisian, tersangka mengelak bahwa ia mendapatkan panggilan besok harinya atau Kamis (11/12/2025).

Padahal, ia mendapat surat panggilan dari kepolisian pada Rabu siang.

"Gini, Pak. Surat yang saya terima itu kan besok jam 10," ujar tersangka dalam video tersebut.

Setelah dijelaskan, akhirnya tersangka bisa diamankan oleh pihak kepolisian.

Sebelumnya, AKBP Roby Saputra mengatakan bahwa tersangka sudah diamankan pada Rabu malam.

"Yang bersangkutan sudah kami tangkap," kata Roby.

Ia menuturkan, Wishnu sebenarnya dijadwalkan diperiksa pada Rabu malam.

Namun, Wishnu justru tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.

"Dirut Terra Drone komunikasi dengan penyidik kami untuk klarifikasi (pada Rabu) tapi tidak hadir," ujar Roby, dikutip dari Kompas.com.