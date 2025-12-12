Cuaca Jabodetabek Sabtu, 13 Desember 2025: Waspada Hujan di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis potensi cuaca di wilayah Jabodetabek untuk besok Sabtu, 13 Desember 2025.

BMKG menyebut wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan pada Sabtu besok.

Hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Untuk Jakarta Barat, Jakarta, Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Kemudian di Jakarta Utara sepanjang hari Sabtu besok berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal.

Bagi Anda yang akan bekerja di wilayah DKI Jakarta, wajib mengetahui prakiraan cuaca besok Sabtu di Ibu Kota.

Maka dari itu, Tribunnews.com telah merangkum prakiraan cuaca di DKI Jakarta besok Sabtu, 13 Desember 2025.

Berikut prakiraan cuaca di DKI Jakarta secara lengkap:

Jakarta Barat

Pagi Hari

07.00 WIB: berawan

10.00 WIB: cerah berawan

Siang Hari

13.00 WIB: berawan tebal

Sore Hari