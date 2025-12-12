Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Deretan Pelanggaran Perusahaan dalam Kebakaran Kantor Terra Drone: Tak Ada SOP Penyimpanan Baterai 

Polisi membeberkan pelanggaran dari pihak perusahaan dalam kasus kebakaran kantor Terra Drone. Di antaranya tidak miliki SOP penyimpanan baterai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Deretan Pelanggaran Perusahaan dalam Kebakaran Kantor Terra Drone: Tak Ada SOP Penyimpanan Baterai 
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KRBAKARAN - Petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN. Polisi membeberkan pelanggaran dari pihak perusahaan dalam kasus kebakaran kantor Terra Drone. Di antaranya tidak miliki SOP penyimpanan baterai. 

Ringkasan Berita:
  • Polisi membeberkan pelanggaran dari pihak perusahaan dalam kasus kebakaran kantor Terra Drone pada Selasa (9/12/2025). Di antaranya tidak miliki SOP penyimpanan baterai.
  • Hasil penyidikan polisi mengungkapkan bahwa pihak perusahaan Terra Drone tidak memiliki SOP dalam penyimpanan baterai yang mudah terbakar.
  • Selama ini baterai-baterai yang mereka miliki disimpan secara bersamaan, tidak ada pemisahan antara baterai yang rusak, bekas atau baterai yang masih layak pakai.

TRIBUNNEWS.COM - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan daftar kesalahan pihak perusahaan dalam kasus kebakaran kantor Terra Drone pada Selasa (9/12/2025).

Diketahui, akibat kebakaran di Kantor Terra Drone tersebut, sebanyak 22 orang meninggal dunia karena menghirup asap beracun dan gas karbon monoksida.

Kombes Pol Susatyo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan Terra Drone, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Terutama pelanggaran terkait menanisme penyimpanan baterai yang jadi pemicu kebakaran Kantor Terra Drone pada Selasa kemarin.

Hasil penyidikan polisi mengungkapkan pihak perusahaan Terra Drone tidak memiliki SOP dalam penyimpanan baterai yang mudah terbakar.

Selama ini baterai-baterai yang mereka miliki disimpan secara bersamaan, tidak ada pemisahan antara baterai yang rusak, bekas atau baterai yang masih layak pakai.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami juga fokus pada pemeriksaan manajemen dari perusahaan, yaitu adalah manajemen terkait penyimpanan. Hasil penyidikan kami menemukan fakta bahwa, tidak ada SOP terkait penyimpanan baterai flammable (mudah terbakar)."

"Kemudian tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas, atau baterai sehat. Semua dijadikan satu," kata Susatyo dalam konferensi persnya hari ini, Jumat (12/12/2025), dilansir Kompas TV.

Tak hanya mekanisme penyimpanan baterai saja yang bermasalah, ruang penyimpanan baterai juga dibuat tanpa ventilasi dan fireproofing.

Ditambah lagi dengan adanya genset yang berpotensi panas ada bersamaan di ruangan tersebut.

"Kemudian ruang penyimpanan itu sekitar 2x2 meter, tanpa ventilasi, tanpa fireproofing. Kemudian genset dengan potensi panas berada di area yang sama," terang Susatyo.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Terra Drone: Baterai 30 Ribu mAh Jatuh, Timbulkan Percikan Api

Pelanggaran Keselamatan Gedung

Kombes Pol Susatyo menuturkan, selain bermasalah dalam SOP penyimpanan baterai yang jadi pemicu kebakaran, manajemen perusahaan Terra Drone juga melanggar aturan keselamatan gedung.

Di antaranya karena tidak menyediakan pintu darurat dan jalur evakuasi dalam gedung. 

Sehingga menyebabkan banyak korban terjebak di dalam gedung ketika terjadi kebakaran di lantai 1 yang jadi tempat penyimpanan baterai.

Sensor asap hingga sistem proteksi kebakaran juga tidak dimiliki oleh Kantor Terra Drone tersebut.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Halaman 1/2
12
Tags:
pelanggaran
kebakaran
Terra Drone
Susatyo Purnomo Condro
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas