Terjebak saat Mata Elang Ngamuk di Kalibata, Karyawan Rumah Makan: Ada Suara Tembakan

Seorang karyawan rumah makan mengaku mendengar suara tembakan ketika dua mata elang di Kalibata dikeroyok.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Terjebak saat Mata Elang Ngamuk di Kalibata, Karyawan Rumah Makan: Ada Suara Tembakan
HO/IST/Warta Kota/Ramadhan L Q
PENGEROYOKAN DI KALIBATA - Aksi pembakaran sejumlah warung di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, merebak, Kamis (11/12/2025) malam, setelah dua mata elang atau debt collector di keroyok sejumlah orang di sana hingga salah satunya tewas. Polisi menduga kuat ada hubungan antara pengeroyokan yang menyebabkan seorang mata elang tewas dengan aksi pembakaran warung di depan TMP Kalibata. 

Ringkasan Berita:
  • Seorang karyawan rumah makan di Kalibata, Jaksel, mengaku terjebak saat kawanan mata elang mengamuk, Kamis (11/12/2025) malam.
  • Ia mendengar ada suara tembakan sebanyak dua kali saat kejadian.
  • Ia juga mengaku motornya habis terbakar akibat menjadi sasaran amukan kawanan mata elang.

TRIBUNNEWS.com - Seorang karyawan rumah makan di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, bernama Zulfikri (22), mengaku terjebak bersama rekan-rekannya ketika kawanan mata elang atau debt collector melakukan perusakan, Kamis (11/12/2025) malam.

Aksi perusakan dilakukan kawanan mata elang setelah dua rekan mereka, MET dan NAT, tewas dikeroyok di kawasan tersebut pada Kamis sore.

Zulfikri mengaku, karena serangan terjadi secara tiba-tiba, ia dan rekan-rekannya tidak bisa lari menyelamatkan diri.

Alhasil, ia pun terjebak di dalam rumah makan hingga serangan selesai.

"Kami terjebak di dalam. Mereka (kawananan mata elang) itu serangnya langsung, kita tak sempat keluar selamatkan diri," kata Zulfikri, Kamis malam, dilansir TribunJakarta.com.

Lebih lanjut, Zulfikri mengaku mendengar suara tembakan sebanyak dua kali saat kejadian dua mata elang dikeroyok.

Baca juga: Motif Pengeroyokan 2 Mata Elang di Kalibata, Pelaku dan Teman-teman Hanya Bermodal Tangan Kosong

"Saat kejadian itu sempat ada suara tembakan ya. Kalau nggak salah sih dua kali ya," imbuh dia.

Karena Zulfikri tak sempat menyelamatkan diri, motornya pun menjadi korban amukan kawanan mata elang.

Ia pasrah ketika melihat motornya hangus terbakar.

Sebab, baginya yang terpenting adalah ia selamat dari serangan tersebut.

"Itu motor yang dibakar, motor saya. Pas lihat motor dibakar, pasrah saja. Yang penting kami di dalam itu selamat," ujar dia.

Buntut serangan itu, sembilan motor, satu mobil, dan sejumlah kios rusak terbakar.

Aksi pengeroyokan terhadap dua mata elang, MET dan NAT, bermula ketika keduanya menghentikan seorang pengendara motor.

Hal itu dilakukan untuk menagih motor yang terindikasi belum membayar kredit.

"Berawal dari adanya mata elang mau menagih kendaraan sepeda motor yang indikasinya belum bayar kredit," jelas Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Jumat (12/12/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Tags:
mata elang
pengeroyokan
Kalibata
perusakan
Jakarta Selatan
tembakan
