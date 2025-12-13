Gandeng Setneg dan BUMN, Komunitas Eks Aktivis 98 Bagikan Tali Kasih Natal di Berbagai Daerah

Ringkasan Berita: Komunitas eks Aktivis 98 bagikan ribuan paket sembako Natal di berbagai daerah.

Program Tali Kasih Natal didukung Setneg dan BUMN sebagai wujud gotong royong nasional.

Selain Natal, komunitas juga salurkan bantuan kemanusiaan korban banjir di Sumatra.

TRIBUNNEWS.COM - Ribuan masyarakat nasrani di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Deli Serdang Sumatra Utara menerima paket sembako 'Tali Kasih Natal' sebagai program gotong royong 'Warga Peduli Warga'.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 98 Resolution Network, komunitas yang berisi eks aktivis 1998 dan bekerja sama dengan Sekretariat Negara (Setneg) dan PT Angkasa Pura (InJourney Airports).

Juru Bicara 98 Resolution Network, Jhohannes Marbun mengungkapkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) berupa sembako digelar mulai Sabtu (13/12/2025).

"Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 500 paket, Depok 500 paket, dan Deli Serdang (Sumatra Utara) 1000 paket. Total 2.000 Paket," ungkapnya melalui keterangan tertulis.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan wujud semangat kebersamaan untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dalam situasi yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya bencana alam di Sumatra dan beberapa daerah lainnya, semangat gotong royong menjadi penting sebagai kekuatan untuk membantu dan mendampingi keluarga-keluarga yang terdampak, agar mereka tetap dapat menghadapinya dengan penuh harapan dan optimisme," ungkapnya.

Adapun penerima paket Tali Kasih Natal hari ini yaitu warga jemaat HKBP Tangerang Kota, GKSI Betlehem Ayodhya Kota Tangerang, HKBP Pakujaya Resort Serpong, Tangerang Selatan, dan Gereja Katolik Santo Paulus Kota Depok.

Rencananya, pembagian paket 'Tali Kasih Natal' sebanyak 12.000 paket juga akan dibagikan ke beberapa kota di Indonesia, antara lain:

Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Hutama Karya (HK). Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Langowan, pada tanggal 19 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara. Amurang, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Di kota Ambon (samping kantor Gubernur Maluku, tanggal 20 Desember 2025 sebanyak 2.000 paket Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara dan Perusahaan BUMN Pelindo 1000 paket. Kupang, NTT pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket, didukung oleh BUMN Angkasa Pura dan Nindya Karya. Di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2025, di HKBP Rawalumbu sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik Santa Clara sebanyak 500 paket. Total 1000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara.

Baca juga: Denny Sumargo Bangun Posko Pemulihan untuk Korban Bencana Sumatera, Kirim Bantuan 5 Ton dari Jakarta

Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Jhohannes Marbun mengatakan, pihaknya juga akan memberikan bantuan kemanusiaan tahap pertama kepada korban terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Rencananya, tahap pertama akan disalurkan pada Selasa (16/12/2025) melalui Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) senilai Rp 98.000.000.

"Nantinya bantuan akan didistribusikan ke tiga daerah bencana, Aceh , Sumut, dan Sumbar, mencakup kebutuhan medis dan obat-obatan, logistik dasar, serta dukungan kemanusiaan penting lainnya," ungkapnya.

Ia mengatakan hal ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan pascabencana dan memberikan dukungan bagi korban yang terdampak.

"Adapun sumber dana yang dikumpulkan diperoleh dari rekan-rekan sesama aktivis 98 dan jaringannya," ungkapnya.

Selain fokus pada bantuan kemanusiaan, komunitas eks aktivis 98 itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian alam dan mencintai lingkungan hidup.