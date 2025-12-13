Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Gandeng Setneg dan BUMN, Komunitas Eks Aktivis 98 Bagikan Tali Kasih Natal di Berbagai Daerah

Komunitas eks Aktivis 98 bagikan ribuan paket sembako Natal di berbagai daerah. Selain itu mereka juga mengirim bantuan untuk bencana Sumatra.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Gandeng Setneg dan BUMN, Komunitas Eks Aktivis 98 Bagikan Tali Kasih Natal di Berbagai Daerah
Tribunnews.com/HO
TALI KASIH - Sejumlah jemaat Gereja HKBP Pakujaya Serpong, Tangerang Selatan mendapatkan paket sembako 'Tali Kasih Natal' sebagai bagian dari program 'Warga Peduli Warga' yang dilaksanakan oleh komunitas 98 Resolution Network, Sabtu (13/12/2025). Selain di Tangerang Selatan, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Tangerang, Depok, dan Deli Serdang. 

Ringkasan Berita:
  • Komunitas eks Aktivis 98 bagikan ribuan paket sembako Natal di berbagai daerah.
  • Program Tali Kasih Natal didukung Setneg dan BUMN sebagai wujud gotong royong nasional.
  • Selain Natal, komunitas juga salurkan bantuan kemanusiaan korban banjir di Sumatra.

 

TRIBUNNEWS.COM - Ribuan masyarakat nasrani di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Deli Serdang Sumatra Utara menerima paket sembako 'Tali Kasih Natal' sebagai program gotong royong 'Warga Peduli Warga'.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 98 Resolution Network, komunitas yang berisi eks aktivis 1998 dan bekerja sama dengan Sekretariat Negara (Setneg) dan PT Angkasa Pura (InJourney Airports).

Juru Bicara 98 Resolution Network, Jhohannes Marbun mengungkapkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) berupa sembako digelar mulai Sabtu (13/12/2025).

"Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 500 paket, Depok 500 paket, dan Deli Serdang (Sumatra Utara) 1000 paket. Total 2.000 Paket," ungkapnya melalui keterangan tertulis.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan wujud semangat kebersamaan untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dalam situasi yang sedang dihadapi Indonesia, khususnya bencana alam di Sumatra dan beberapa daerah lainnya, semangat gotong royong menjadi penting sebagai kekuatan untuk membantu dan mendampingi keluarga-keluarga yang terdampak, agar mereka tetap dapat menghadapinya dengan penuh harapan dan optimisme," ungkapnya.

Adapun penerima paket Tali Kasih Natal hari ini yaitu warga jemaat HKBP Tangerang Kota, GKSI Betlehem Ayodhya Kota Tangerang, HKBP Pakujaya Resort Serpong, Tangerang Selatan, dan Gereja Katolik Santo Paulus Kota Depok.

Rencananya, pembagian paket 'Tali Kasih Natal' sebanyak 12.000 paket juga akan dibagikan ke beberapa kota di Indonesia, antara lain:

  1. Kota Manado pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Hutama Karya (HK).
  2. Kota Bitung pada tanggal 16 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  3. Kabupaten Langowan, pada tanggal 19 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara.
  4. Amurang, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 1.000 paket, didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  5. Di kota Ambon (samping kantor Gubernur Maluku, tanggal 20 Desember 2025 sebanyak 2.000 paket Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara dan Perusahaan BUMN Pelindo 1000 paket.
  6. Kupang, NTT pada tanggal 20 Desember 2025, sebanyak 2.000 paket, didukung oleh BUMN Angkasa Pura dan Nindya Karya.
  7. Di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2025, di HKBP Rawalumbu sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik Santa Clara sebanyak 500 paket. Total 1000 paket Bantuan Presiden melalui Sekretariat Negara.

Baca juga: Denny Sumargo Bangun Posko Pemulihan untuk Korban Bencana Sumatera, Kirim Bantuan 5 Ton dari Jakarta

Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Jhohannes Marbun mengatakan, pihaknya juga akan memberikan bantuan kemanusiaan tahap pertama kepada korban terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Rencananya, tahap pertama akan disalurkan pada Selasa (16/12/2025) melalui Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) senilai Rp 98.000.000.

"Nantinya bantuan akan didistribusikan ke tiga daerah bencana, Aceh , Sumut, dan Sumbar, mencakup kebutuhan medis dan obat-obatan, logistik dasar, serta dukungan kemanusiaan penting lainnya," ungkapnya.

Ia mengatakan hal ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan pascabencana dan memberikan dukungan bagi korban yang terdampak.

"Adapun sumber dana yang dikumpulkan diperoleh dari rekan-rekan sesama aktivis 98 dan jaringannya," ungkapnya.

Selain fokus pada bantuan kemanusiaan, komunitas eks aktivis 98 itu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian alam dan mencintai lingkungan hidup.

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/2
12
Tags:
tali asih
Natal
Serpong
Depok
Aktivis 98
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

10 Kata Sambutan Ketua Panitia Acara Natal 2025 di Sekolah yang Hangat dan Penuh Makna

10 Kata Sambutan Ketua Panitia Acara Natal 2025 di Sekolah yang Hangat dan Penuh Makna

Libur Nataru 2025/2026, Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen di Trans Jawa dan Sumatra

Libur Nataru 2025/2026, Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen di Trans Jawa dan Sumatra

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas