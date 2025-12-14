Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kondisi Parkir TMP Kalibata setelah Kasus Pengeroyokan dan Pembakaran, Pedagang Kehabisan Modal

Dua mata elang tewas dikeroyok enam polisi di Kalibata. Memicu massa bakar kios dan motor. Enam polisi jadi tersangka dan terancam pemecatan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Kondisi Parkir TMP Kalibata setelah Kasus Pengeroyokan dan Pembakaran, Pedagang Kehabisan Modal
(Ho/Campus League)/Kanal YouTube KompasTV
POLISI KEROYOK MATEL - Enam oknum polisi tersangka pengeroyokan 2 mata elang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Dua mata elang dikeroyok enam polisi di Kalibata hingga tewas, salah satunya sempat dirawat di RS Budhi Asih.
  • Peristiwa ini memicu massa merusak dan membakar kios, tenda PKL, serta motor di depan TMP Kalibata.
  • Enam polisi ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang kode etik.

 

TRIBUNNEWS.COM - Dua mata elang atau debt collector menghentikan seorang pengendara motor di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025) sore.

Sempat terjadi cekcok yang berujung enam anggota polisi melakukan pengeroyokan terhadap kedua mata elang (matel).

Kedua matel meninggal meski salah satunya sempat dirawat intensif di RS Budhi Asih.

Tewasnya dua matel mengakibatkan massa merusak dan membakar kios, tenda PKL, serta sepeda motor di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Kamis (11/12/2025) malam.

Sejumlah titik kebakaran dapat dipadamkan, namun beberapa kios dan lapak pedagang hangus.

Rekomendasi Untuk Anda

Enam anggota polisi yang terlibat pengeroyokan matel telah ditangkap dan dijadikan tersangka yakni JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM.

Mereka akan menjalani sidang kode etik pada Rabu (17/12/2025).

Garis polisi dipasang di sekitar TMP Kalibata yang hangus terbakar.

Terlihat banyak barang dagangan berserakan serta serpihan kaca dan besi.

Petugas PPSU Kalibata dikerahkan untuk membersihkan lokasi kejadian.

Sehari pasca kebakaran, kondisi lalu lintas di depan TMP Kalibata sudah kondusif.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan di Kalibata, Satu Matel yang Kritis Tewas di Rumah Sakit

Para pedagang memilih tidak membuka lapak karena masih trauma serta sejumlah barang dagangan ikut terbakar.

Koordinator Pedagang Kalibata, Purwanto, menerangkan para pedagang kehabisan modal sehingga belum dapat berjualan.

“Kami memang belum keluar dulu. Pertama, meski situasi sudah kondusif dan insyaallah aman, kami masih trauma," ungkapnya, dikutip dari TribunJakarta.com.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Halaman 1/2
12
Tags:
TMP Kalibata
pengeroyokan
pembakaran
pedagang
parkir
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas