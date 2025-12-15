Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Rob

Waspada Banjir Rob Jakarta 16–23 Desember 2025, Ini 12 Wilayah yang Potensi Terdampak

BPBD DKI Jakarta mencatat ada 12 wilayah pesisir yang berpotensi terdampak banjir rob selama 16-23 Desember 2025, bertepatan dengan fase bulan baru.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Ringkasan Berita:
  • Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 16 - 23 Desember 2025 bepotensi terjadi di 12 wilayah Jakarta Utara.
  • Fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan Fenomena Fase Bulan Baru berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob.
  • Warga diharapkan mengamankan barang-barang penting, menghindari aktivitas di sekitar pesisir saat air laut pasang, serta memastikan keselamatan keluarga. 

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat DKI Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir utara, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada periode 16 hingga 23 Desember 2025. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru. 

Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut sehingga menimbulkan banjir pesisir atau rob di sejumlah titik rawan. 

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 16 - 23 Desember 2025 berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta.

Peringatan ini menjadi penting karena banjir rob tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga dapat berdampak pada transportasi, perekonomian, hingga kesehatan masyarakat.

Lantas, wilayah Jakarta mana saja yang berpotensi terkena banjir Rob?

Wilayah Jakarta Rawan Terdampak Banjir Rob 16-23 Desember 2025

BPBD DKI Jakarta mencatat ada 12 wilayah pesisir yang berpotensi terdampak banjir rob selama periode tersebut. 

Wilayah tersebut meliputi:

1. Kamal Muara, 

2. Kapuk Muara, 

3. Penjaringan, 

4. Pluit, 

5. Ancol, 

6. Kamal, 

7. Marunda, 

Halaman 1/2
12
Tags:
banjir rob
peringatan dini
BMKG
Jakarta
Tribunnews
