Polisi Periksa 20 Saksi Pembakaran dan Perusakan di Kalibata Jakarta Selatan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan sudah puluhan saksi yang diperiksa.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hasanudin Aco
Polisi Periksa 20 Saksi Pembakaran dan Perusakan di Kalibata Jakarta Selatan
(KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA)
KERUSUHAN KALIBATA - TKP peusakan dan pembakaran imbas mata elang tewas dikeroyok orang tak dikenal di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Polisi terus melakukan pendalaman peristiwa pembakaran dan perusakan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember 2025 lalu
  • Polisi menerangkan tak bisa terburu-buru untuk mengusut dugaan tindak pidana atas insiden itu
  • Fokus polisi saat ini memastikan kepada warga sekitar yang terdampak kericuhan untuk kembali merasa aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa pembakaran dan perusakan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan sudah puluhan saksi yang diperiksa.

"Sekitar 20-an orang baru warga dan pedagang. Itu rata-rata korban yang lapak kiosnya dibakar," ucapnya kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Pihak kepolisian juga terus menginventarisir berapa total kerugian korban.

Kombes Budi menerangkan tak bisa terburu-buru untuk mengusut dugaan tindak pidana atas insiden itu. 

"Karena kan mereka (korban) kan masih belum ada yg buat laporan polisi ya, karena masih trauma kan mereka. Kita kan nggak bisa maksa, tapi polisi juga tetap mendalami," tukasnya.

Adapun barang bukti yang sudah diamankan antara lain objek bekas-bekas pembakaran.

Ada juga kendaraan sebanyak sembilan sepeda motor dan dua mobil.

Estimasi kerugian atas peristiwa pembakaran dan perusakan mencapai hampir Rp1,2 miliar.

Fokus polisi saat ini memastikan kepada warga sekitar yang terdampak kericuhan untuk kembali merasa aman.

Polda Metro Jaya bersama pemerintah masih berkoordinasi apakah akan melakukan revitalisasi.

Termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban.

Kronologi kejadian

Aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam dilakukan sejumlah orang.

Pembakaran ini diduga imbas pengeroyokan terhadap dua pria mata elang (matel) oleh kelompok orang tidak dikenal (OTK) sore sebelum pembakaran.

Polisi belum dapat menyimpulkan dari mana sekelompok orang yang melakukan aksi pembakaran itu berasal.

Pemicu Aksi Pembakaran 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kerusuhan di Kalibata
mata elang
debt collector
Baca Juga

Pakar Psikologi Forensik Soroti Efek Brutalisasi di Kasus Pengeroyokan Debt Collector

Pakar Psikologi Forensik Soroti Efek Brutalisasi di Kasus Pengeroyokan Debt Collector

Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan

Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan

