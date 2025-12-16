Pascakebakaran, Pasar Induk Kramat Jati Kini Dijaga Brimob Polda Metro Jaya

Ringkasan Berita: Brimob Polda Metro Jaya mengamankan lokasi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati memastikan situasi tetap aman.

Kebakaran dipicu oleh korsleting arus listrik dan mengakibatkan sejumlah lapak dagangan terdampak dan satu unit kendaraan roda dua hangus terbakar.

Kebakaran ini menghanguskan 350 los buah. Pada Senin siang, sejumlah anggota kepolisian terlihat memasang garis polisi di sekitar area los buah yang terbakar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya mengamankan lokasi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025).

Langkah ini dilakukan guna memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di sekitar area pasar.

Sebagai bentuk respons cepat, Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan pengecekan dan pengamanan area pasca kejadian.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB tersebut diduga dipicu oleh korsleting arus listrik dan mengakibatkan sejumlah lapak dagangan terdampak dan satu unit kendaraan roda dua hangus terbakar.

Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa, sementara kerugian materiil masih dalam proses pendataan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, api telah berhasil dipadamkan dan situasi berada dalam kondisi aman terkendali.

Personel Brimob selanjutnya melakukan pengamanan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) guna mengantisipasi kerumunan masyarakat serta memastikan aktivitas di kawasan pasar berjalan aman dan tertib.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto menegaskan bahwa kehadiran Brimob bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami memastikan lokasi pasca kebakaran berada dalam kondisi aman dan kondusif. Brimob Polda Metro Jaya akan terus hadir dan siaga untuk membantu masyarakat serta mencegah potensi gangguan lanjutan,” imbuhnya.

Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran.

Khususnya yang berkaitan dengan instalasi listrik, guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari.

350 Kios Terbakar

Kebakaran ini menghanguskan 350 los buah. Pada Senin siang, sejumlah anggota kepolisian terlihat memasang garis polisi di sekitar area los buah yang terbakar.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran itu.

Polisi juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan lanjutan pasca-kebakaran.

"Puslabfor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan," kata Alfian di Pasar Induk Kramat Jati, Senin.

Ia menyebut, tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

Seluruh pedagang berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka, semuanya alhamdulillah sehat dan selamat," jelasnya.

