Pria Curi TV Korban Kebakaran di Jakbar, Warga: Enggak Ada yang Kenal Sama Dia

Ringkasan Berita: Seorang pria tega mencuri TV milik korban kebakaran di Grogol, Jakarta Barat.

Warga mengaku tak mengenali pria tersebut.

Pelaku sempat dibawa ke Pos RW sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria tega mencuri televisi (TV) korban kebakaran di Jalan Dokter Makaliwe, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Senin (15/12/2025).

Ia memanfaatkan kepanikan warga untuk melancarkan aksinya.

Video saat pria itu diamankan oleh sejumlah orang beredar di media sosial.

Seorang warga di lokasi kejadian, Hartanto mengatakan, tak ada yang mengenali pria tersebut.

"Iya, dia ketahuan bawa TV milik warga yang kebakaran. Karena kan pas kejadian itu warga pada panik dan angkutin barang buat dievakuasi."

"Nah orang ini (pelaku) enggak ada yang kenal sama dia, tapi kok malah ikutan gotong TV," ujar Hartanto di lokasi kejadian, dilansir TribunJakarta.com.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah tertangkap mencuri TV milik korban kebakaran, pria itu langsung dibawa ke Pos RW sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi.

"Sempat diamanin sama PPSU terus dibawa ke Pos RW. Dari sana baru deh dilaporin ke polisi," terangnya.

Di sisi lain, kebakaran itu menghanguskan tiga rumah di Jalan Dokter Makaliwe I, Senin pagi.

Kebakaran diduga dipicu kebocoran tabung gas saat memasak.

Hal itu disampaikan Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syaiful Kahfi.

Baca juga: Periksa 12 Saksi Kebakaran Gedung Terra Drone, Penyidik Dalami Unsur Kelalaian

"Dugaan sementara insiden kebakaran itu diduga dipicu oleh adanya kebocoran pada tabung gas saat memasak," katanya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Kejadian diketahui saat warga melihat kepulan asap tebal dari salah satu rumah sekira pukul 06.46 WIB.

Warga yang melihat itu lantas melapor kepada Ketua RW, yang kemudian diteruskan ke Satgas Grogol.

Api dengan cepat merembet ke dua rumah lainnya lantaran hembusan angin yang cukup kencang di lokasi kejadian.