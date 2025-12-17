Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Prakiraan Cuaca

Cuaca Jabodetabek Hari Ini Rabu 17 Desember 2025: Waspada Hujan Lebat di Beberapa Daerah

BMKG mencatat beberapa daerah di Jabodetabek berpotensi terjadi hujan lebat pada Rabu, 17 Desember 2025 hari ini.

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Cuaca Jabodetabek Hari Ini Rabu 17 Desember 2025: Waspada Hujan Lebat di Beberapa Daerah
Tribunnews/Jeprima
CUACA DI JABODETABEK - Sejumlah kendaraan tetap melintas saat hujan mengguyur kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025). Hujan lebat diprediksi BMKG bakal terjadi di beberapa daerah di Jabodetabek pada Rabu, 17 Desember 2025 hari ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya wilayah di Jabodetabek yang diguyur hujan lebat pada Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut BMKG, hujan lebat bakal terjadi di wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara hujan dengan intensitas sedang, bakal menerpa wilayah Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor.

Selain itu, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang juga diterpa hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah Kabupaten Bekasi, BMKG menyebutkan bakal berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Beberapa wilayah DKI Jakarta juga bakal diterpa hujan dengan intensitas ringan.

Wilayah-wilayah tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Kemudian di Kepulauan Seribu, sejak pagi hingga malam hari bakal diterpa hujan.

Bagi warga yang akan beraktifitas di wilayah DKI Jakarta, dapat menyimak prakiraan cuaca secara lengkap di bawah ini:

Jakarta Barat

Pagi Hari

07.00 WIB: berawan tebal

10.00 WIB: hujan ringan

Siang Hari

13.00 WIB: hujan ringan

Sore Hari

Halaman 1/4
1234
Tags:
cuaca
Jabodetabek
BMKG
hujan lebat
Evergreen
Tribunnews
