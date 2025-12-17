Momen Haru Ibu Hamil Minta Perutnya Dielus Presiden Prabowo di RSUD Koja

Ringkasan Berita: Seorang ibu hamil meminta kepada Presiden Prabowo mengelus perutnya saat Prabowo menyambangi RSUD Koja di Jakarta Utara.

Permintaan dielus perutnya oleh Presiden tersebut diharapkan menjadi wujud doa untuk kehamilan dan janinnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana hangat mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Di tengah kerumunan warga dan pasien yang menyambut kedatangannya, ada momen yang menarik perhatian eks Danjen Kopassus tersebut.

Seorang ibu hamil yang berada di antara warga yang menyambut antusias saat Presiden Prabowo mendekat. Dengan raut wajah harap, ibu tersebut menyampaikan permintaan agar perutnya dielus oleh Presiden sebagai bentuk doa.

"Pak minta dielus perutnya pak," ucap ibu-ibu tersebut.

Prabowo berhenti sejenak lalu mencondongkan badan dan menyentuh perut sang ibu secara perlahan. Ibu hamil itu tampak terharu, sementara warga di sekitarnya bersorak kecil dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel masing-masing.

"Ini anak ke berapa?" tanya Prabowo sembari mengelus perut sang ibu.

"Anak kedua, Pak," ucap sang ibu dengan suara bergetar.

“Iya Pak, terima kasih Pak,” lanjut sang ibu.

Dari foto yang terekam, Prabowo terlihat mengenakan kemeja safari berwarna krem, dikelilingi petugas pengamanan dan warga yang berdesakan ingin berjabat tangan.

Beberapa warga tampak mengangkat ponsel untuk merekam, sementara lainnya mengulurkan tangan berharap bisa bersalaman langsung dengan Presiden.

Kunjungan Prabowo ke RSUD Koja pada Selasa (16/12/2025) dilakukan untuk menjenguk seorang guru dan sejumlah anak sekolah yang menjadi korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setelah momen dengan ibu hamil itu, Prabowo melanjutkan menyapa warga lain, menyalami pasien serta keluarga pasien, dan melayani permintaan swafoto. Suasana di area rumah sakit terlihat cair, dengan warga tampak antusias.

Berdasarkan data RSUD Koja, sembilan pasien sempat menjalani perawatan akibat insiden tersebut. Enam pasien telah dipulangkan, sementara tiga lainnya masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif.