Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Momen Haru Ibu Hamil Minta Perutnya Dielus Presiden Prabowo di RSUD Koja

Presiden Prabowo Subianto memenuhi permintaan ibu hamil untuk mengelus perutnya saat Presiden mengunjungi RSUD Koja, Jakarta Utara.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Momen Haru Ibu Hamil Minta Perutnya Dielus Presiden Prabowo di RSUD Koja
dok. Setpres
ELUS PERUT - Momen Presiden Prabowo Subianto memenuhi permintaan ibu hamil untuk mengelus perutnya saat Presiden mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).  
Ringkasan Berita:
  • Seorang ibu hamil meminta kepada Presiden Prabowo mengelus perutnya saat Prabowo menyambangi RSUD Koja di Jakarta Utara.
  • Permintaan dielus perutnya oleh Presiden tersebut diharapkan menjadi wujud doa untuk kehamilan dan janinnya.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suasana hangat mewarnai kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Di tengah kerumunan warga dan pasien yang menyambut kedatangannya, ada momen yang menarik perhatian eks Danjen Kopassus tersebut.

Seorang ibu hamil yang berada di antara warga yang menyambut antusias saat Presiden Prabowo mendekat. Dengan raut wajah harap, ibu tersebut menyampaikan permintaan agar perutnya dielus oleh Presiden sebagai bentuk doa.

"Pak minta dielus perutnya pak," ucap ibu-ibu tersebut.

Prabowo berhenti sejenak lalu mencondongkan badan dan menyentuh perut sang ibu secara perlahan. Ibu hamil itu tampak terharu, sementara warga di sekitarnya bersorak kecil dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel masing-masing.

"Ini anak ke berapa?" tanya Prabowo sembari mengelus perut sang ibu.

"Anak kedua, Pak," ucap sang ibu dengan suara bergetar.

Rekomendasi Untuk Anda

“Iya Pak, terima kasih Pak,” lanjut sang ibu.

Dari foto yang terekam, Prabowo terlihat mengenakan kemeja safari berwarna krem, dikelilingi petugas pengamanan dan warga yang berdesakan ingin berjabat tangan. 

Baca juga: Prabowo: Kita Tak Usah Terlalu Pintar, Belajar Saja dari Nenek Moyang

Beberapa warga tampak mengangkat ponsel untuk merekam, sementara lainnya mengulurkan tangan berharap bisa bersalaman langsung dengan Presiden.

Kunjungan Prabowo ke RSUD Koja pada Selasa (16/12/2025) dilakukan untuk menjenguk seorang guru dan sejumlah anak sekolah yang menjadi korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Setelah momen dengan ibu hamil itu, Prabowo melanjutkan menyapa warga lain, menyalami pasien serta keluarga pasien, dan melayani permintaan swafoto. Suasana di area rumah sakit terlihat cair, dengan warga tampak antusias.

Berdasarkan data RSUD Koja, sembilan pasien sempat menjalani perawatan akibat insiden tersebut. Enam pasien telah dipulangkan, sementara tiga lainnya masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif.

 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
RSUD Koja
ibu hamil
perut dielus Prabowo
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kebakaran Gedung Terra Drone: 22 Orang Tewas Termasuk Seorang Ibu Hamil

Kebakaran Gedung Terra Drone: 22 Orang Tewas Termasuk Seorang Ibu Hamil

TNI AU Prioritaskan Evakuasi Ibu Hamil dan Orang Sakit dari Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

TNI AU Prioritaskan Evakuasi Ibu Hamil dan Orang Sakit dari Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas