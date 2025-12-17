Peringatan Dini Hujan di Jabodetabek Kamis, 18 Desember 2025: Tangerang Waspada, Bogor Siaga

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kamis (18/12/2025).

Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk.

Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan sangat penting.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Peringatan dini terbagi dalam tiga level yakni Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), serta Awas (hujan sangat lebat-ekstrem).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang.

Peringatan Dini Hujan di Jabodetabek Kamis, 18 Desember 2025

Wilayah yang masuk level Waspada:

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan

Kab. Tangerang

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kep. Seribu

Kab. Bekasi

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Depok

Wilayah yang masuk level Siaga:

Wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang adalah:

Kab. Tangerang

Kota Jakarta Utara

Kota Jakarta Pusat

Kota Jakarta Barat

Kep. Seribu

Kab. Bogor

Kota Depok

Guna menjaga keselamatan diri, BMKG memberikan arahan strategis bagi masyarakat sebagai berikut:

Menghindari lokasi berbahaya

Pastikan Anda menjauhi area terbuka, pepohonan, serta bangunan atau infrastruktur yang kondisinya sudah rapuh ketika terjadi hujan deras yang disertai kilat/petir maupun angin kencang.

Kewaspadaan bencana hidrometeorologi

Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap ancaman bencana alam seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.

Peningkatan kesiapsiagaan diri

Diharapkan masyarakat tetap tenang namun sigap, termasuk dengan memahami rute dan tata cara evakuasi apabila sewaktu-waktu kondisi darurat terjadi.

Pemantauan data cuaca

Selalu perbarui informasi Anda melalui kanal resmi BMKG, baik melalui situs www.bmkg.go.id, aplikasi infoBMKG, maupun media sosial @infobmkg.

(Tribunnews.com/Mohay)