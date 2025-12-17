Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Hujan di Jabodetabek Kamis, 18 Desember 2025: Tangerang Waspada, Bogor Siaga

BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Jabodetabek pada Kamis (18/12/2025). Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami angin kencang seperti Bogor, Depok.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Endra Kurniawan
PRAKIRAAN CUACA BOGOR - Hujan deras di Bogor. BMKG memprakirakan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat akan kembali diguyur hujan pada Kamis (18/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kamis (18/12/2025).

Dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah jika cuaca buruk.

Peringatan dini juga memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, kesiapsiagaan sangat penting.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta pohon tumbang.

Peringatan dini terbagi dalam tiga level yakni Waspada (hujan sedang-lebat), Siaga (hujan lebat-sangat lebat), serta Awas (hujan sangat lebat-ekstrem).

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang.

Peringatan Dini Hujan di Jabodetabek Kamis, 18 Desember 2025

Wilayah yang masuk level Waspada:

  • Kota Tangerang
  • Kota Tangerang Selatan
  • Kab. Tangerang

  • Jakarta Barat
  • Jakarta Timur
  • Jakarta Selatan
  • Kep. Seribu
  • Kab. Bekasi
  • Kota Bekasi
  • Kota Bogor
  • Kota Depok

Wilayah yang masuk level Siaga:

Wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang adalah:

  • Kab. Tangerang
  • Kota Jakarta Utara
  • Kota Jakarta Pusat
  • Kota Jakarta Barat
  • Kep. Seribu
  • Kab. Bogor
  • Kota Depok

Guna menjaga keselamatan diri, BMKG memberikan arahan strategis bagi masyarakat sebagai berikut:

  • Menghindari lokasi berbahaya

Pastikan Anda menjauhi area terbuka, pepohonan, serta bangunan atau infrastruktur yang kondisinya sudah rapuh ketika terjadi hujan deras yang disertai kilat/petir maupun angin kencang.

  • Kewaspadaan bencana hidrometeorologi

Masyarakat diminta untuk terus waspada terhadap ancaman bencana alam seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.

  • Peningkatan kesiapsiagaan diri

Diharapkan masyarakat tetap tenang namun sigap, termasuk dengan memahami rute dan tata cara evakuasi apabila sewaktu-waktu kondisi darurat terjadi.

  • Pemantauan data cuaca 

Selalu perbarui informasi Anda melalui kanal resmi BMKG, baik melalui situs www.bmkg.go.id, aplikasi infoBMKG, maupun media sosial @infobmkg.

(Tribunnews.com/Mohay)

Tags:
peringatan dini
hujan
Jabodetabek
Desember
Tangerang
Bogor
BMKG
