Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pembangunan PSEL Jadi Salah Satu Solusi Krisis Sampah di Tangerang Selatan

Wali Kota Benyamin Davnie menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait penanganan penumpukan sampah di sejumlah titik di Tangerang Selatan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Pembangunan PSEL Jadi Salah Satu Solusi Krisis Sampah di Tangerang Selatan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PEMBANGUNAN PSEL - Pengendara melintas di dekat tumpukan sampah di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (13/12/2025). Penumpukan sampah tersebut terjadi dikarenakan tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, tengah dalam perbaikan sehingga mengganggu proses pengangkutan sampah di beberapa wilayah Tangerang Selatan. 

Ringkasan Berita:
  • Penanganan darurat sampah Tangsel
  • Masalah struktural dan data produksi sampah
  • Solusi jangka panjang dan perubahan perilaku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan penumpukan sampah di sejumlah titik di Tangerang Selatan (Tangsel), termasuk area flyover Ciputat yang sempat viral terus dilakukan.

Upaya pengangkutan dilakukan secara bertahap dengan pengerahan armada tambahan dan satuan tugas khusus.

Wali Kota Benyamin Davnie menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan mendalam kepada seluruh warga atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Tumpukan sampah yang tinggi, bau menyengat, hingga ancaman kesehatan dari air lindi adalah masalah serius. Kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangsel, Tb. Asep Nurdin, Rabu (17/12/2025).

Asep memaparkan data faktual bahwa produksi sampah harian saat ini mencapai 1.200 hingga 1.300 ton, sementara kapasitas penanganan eksisting berada di angka 1.050 ton.

Defisit harian yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan di fasilitas publik.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebagai langkah aksi, pihaknya telah mengambil tindakan. Yakni mulai dari pengerahan Satuan Tugas Khusus dan 15 armada truk tambahan untuk memastikan penumpukan sampah bisa berkurang di sejumlah titik,sepeti di area flyover Ciputat.

"Kemudian sterilisasi lingkungan yaitu area yang telah dibersihkan langsung disemprot dengan Bio-Desinfektan untuk menetralkan air lindi yang berbahaya dan menghilangkan bau. Kemudian penempatan personel gabungan di lokasi rawan untuk mencegah pembuangan liar.”

"Tidak ada lagi toleransi untuk pembuangan sampah sembarangan di fasilitas publik," tegas Asep.

Pihaknya juga menekankan bahwa penanganan ini tidak berhenti pada pengangkutan saja, melainkan berlanjut pada reformasi tata kelola jangka panjang. 

Saat ini Pemkot Tangsel tengah memfokuskan investasi pada pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

"Ini adalah solusi permanen untuk mengubah limbah menjadi energi bersih. Kami menargetkan groundbreaking pada Kuartal III tahun depan agar ketergantungan pada TPA konvensional berkurang," jelas Asep.

Selain itu, momen ini digunakan pula untuk evaluasi menyeluruh baik internal maupun eksternal termasuk pola komunikasi pemerintah kota dengan warga Cipeucang. 

Program Gerakan 1.000 Bank Sampah Sekolah/RT diluncurkan untuk menargetkan reduksi sampah sebesar 25 persen dalam dua tahun. 

Masyarakat pun diajak mengubah perilaku dengan memilah sampah dari sumbernya sebagai sumber daya ekonomi.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
sampah
Tangerang Selatan
Wali Kota Tangerang Selatan
Benyamin Davnie
Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Berawal Tangisan saat Listrik Padam, Bayi 6 Bulan di Tangsel Dibanting Ayah hingga Tewas

Berawal Tangisan saat Listrik Padam, Bayi 6 Bulan di Tangsel Dibanting Ayah hingga Tewas

Krisis Sampah di Tangsel, Ini Catatan Pengamat Kebijakan Publik Soal Perpres Percepatan PSEL

Krisis Sampah di Tangsel, Ini Catatan Pengamat Kebijakan Publik Soal Perpres Percepatan PSEL

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas