Peran 5 Tersangka Bisnis Aborsi Ilegal di Jaktim, Ada Dokter Abal-abal Hingga Pengelola Website

Lima tersangka bisnis aborsi ilegal di Apartemen Basura Tower Alamanda, Jatinegara, Jakarta Timur memiliki peran berbeda-beda.

Penulis: Adi Suhendi
ABORSI ILEGAL - Penampakan 5 tersangka praktik aborsi ilegal yang ditangkap jajaran Polda Metro Jaya saat ditampilkan dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025). Dokter abal-abal berinisial NS (tengah) terlihat jalannya sudah tertatih hingga harus dibopong. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima tersangka bisnis aborsi ilegal di Apartemen Basura Tower Alamanda, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim) memiliki peran berbeda-beda dalam menjalankan kejahatannya.

Saat ini para tersangka sudah ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Kelima tersangka masing-masing berinisial NS, RH, M, LN, dan YH.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu mengatakan praktik aborsi ilegal yang dijalankan NS berlangsung sejak 2022 hingga 2025.

Berdasarkan penyelidikan polisi, total ada 361 pasien yang menggunakan jasa NS untuk melakukan aborsi.

Tersangka mematok harga beragam kepada pasiennya, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 8 juta.

"Keuntungan yang telah di dapat dari keseluruhan Tersangka dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp 2,6 miliar," kata Kombes Edy Suranta Sitepu di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/12/2025).

NS, Otak Aborsi Ilegal Jalan Tertatih

Para tersangka dihadirkan di hadapan wartawan saat jumpa pers di Polda Metro Jaya.

Pantauan wartawan Tribunnews.com, lima tersangka mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan masker untuk menutup sebagian wajahnya.

Awalnya, dua tersangka laki-laki masuk ke lokasi konferensi pers.

Selanjutnya, tersangka ketiga yakni NS yang merupakan otak bisnis aborsi ilegal tersebut agak lama keluarnya lantaran jalannya tertatih. 

Kain berwarna merah menutupi kepala NS.

Wanita berbadan cukup gempal itu pun harus dibopong penyidik saat menuruni anak tangga.

Setelah itu, dua tersangka wanita lainnya muncul.

Tangan kelima tersangka hanya bisa berada di depan perut dengan borgol yang terpasang.

Peran Lima Tersangka

Sumber: Tribunnews.com
