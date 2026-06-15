Terjemahan Lirik Lagu Hit Different - SZA: All That I Know is, Mirrors Inside Me

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Hit Different yang dinyanyikan oleh SZA.

Lagu Hit Different direkam di rumah produser DJ Khaled dan dirilis melalui Top Dawg Entertainment pada 4 September 2020. Dalam Hit Different, SZA turut menampilkan Tyl Dolla Sign. Keduanya menulis lagu ini bersama Rob Bisel dan produser The Neptunes. Hit Different adalah lagu R&B bertema percintaan tentang hubungan yang disfungsional namun menggoda. Lagu ini pada dasarnya bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, tetapi tetap sulit melepaskannya. SZA menggambarkan perasaan ketika tahu hubungan itu menyakitkan, namun orang tersebut masih memiliki daya tarik emosional yang sangat kuat. Solána Imani Rowe atau dikenal dengan SZA adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika. SZA dianggap sebagai tokoh penting yang memengaruhi musik R&B kontemporer R&B alternatif. Sementara itu, Tyrone William Griffin Jr, yang dikenal sebagai Ty Dolla Sign adalah seorang penyanyi, rapper, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika. Ia mendapatkan pengakuan awal atas penampilannya sebagai bintang tamu di single rapper California lainnya, YG, pada tahun 2010, " Toot It and Boot It ", yang masuk ke Billboard Hot 100. Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Hit Different - SZA.

Hit different, hit different

Hit different (hit different), hit different

Hit different, hit different (oh)

Hit different (oh), hit different (oh)

Hit different when I'm sittin' here

Alone, all by myself (alone, all by myself)

Hit different when I think you might be

With somebody else (ooh, yeah, na-na-na, na)

But it hit different, hit different

Hit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na)

Hit different, hit different (ooh)

Hit different (na-na, oh), this shit

Oh, whoa, yeah (oh)

Oh, whoa (yeah), yeah

I was into you from the beginnin' even if you wasn't mine

Scared to admit my shortcomin's led to overdraft in this affair, declinin'

Quicker than we started, evidence we misaligned

Man, I get more in love (more in love) with you each argument

Somethin' wrong with me, I like the way you screw your face up

Trigger me right when I need it

You wrong, but I can't get along without you

It's a shame and I can't blame myself, keep on lovin' you

You do it different

All that I know is

Mirrors inside me

They recognize you

Please, don't deny me (me, yeah, oh, yeah)

Hit different, hit different (it hit different)

Hit different (hit different), hit different (ooh)

Hit different, hit different (ooh)

Hit different (ooh), hit different (oh)

Hit different when I'm sittin' here

Alone, all by myself (alone, all by myself)

Hit different when I think you might be

With somebody else (ooh, yeah, na-na-na, na)

But it hit different, hit different (it hit different)

Hit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na, oh)

Hit different, hit different (ooh)

Hit different (oh), this shit

Oh, whoa (ooh, whoa, whoa), yeah (ooh, yeah)

Oh, whoa (whoa, whoa, whoa), yeah

You still with it, when you want it, got to keep me, I am chill

Don't trip when you see me out, kickin' with my new bitch

I still hang around even though you cappin', cappin'

I could pretend you was my main nigga

Bet you love just how that feels (how that feels)

Out of my way, you out of pocket, need clear vision, boy (vision, boy)

Can't trust decision when you near me

Get myself caught in your crossfire

You a wild one, and I'm wadin' in you like it's cool water

Like it's cool when you pull up boo'd up with a new and it's not me

All that I know is (all that I know is)

Mirrors inside me (mirrors inside me)

They recognize you (they recognize, oh, they recognize)

Please, don't deny me (please don't, baby, oh, ooh, yeah)

Hit different, hit different

Hit different (hit different), hit different

Hit different, hit different (ooh)

Hit different (ooh), hit different (oh)

Hit different when I'm sittin' here

Alone, all by myself (alone, all by myself)

Hit different when I think you might be

With somebody else (ooh, yeah)

But it hit different, hit different (it hit different)

Hit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na, oh)

Hit different, hit different (ooh)

Hit different (oh), this shit

Oh, whoa (ooh, whoa, whoa), yeah (oh, yeah)

Oh, whoa (whoa, whoa, whoa, yeah), yeah

Terjemahan

Rasanya berbeda, rasanya berbeda

Rasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbeda

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh)

Rasanya berbeda (oh), rasanya berbeda (oh)

Rasanya berbeda saat aku duduk di sini

Sendirian, hanya aku (sendirian, hanya aku)

Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkin

Bersama orang lain (ooh, yeah, na-na-na, na)

Tapi rasanya berbeda, rasanya berbeda

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda (na-na, oh), omong kosong ini

Oh, woah, yeah (oh)

Oh, woah (yeah), yeah

Aku menyukaimu sejak awal, meskipun kau bukan milikku.

Takut mengakui kekuranganku telah menyebabkan hubungan ini semakin memburuk, lebih

cepat dari yang kita mulai, bukti kita tidak sejalan.

Astaga, aku semakin jatuh cinta (semakin jatuh cinta) padamu setiap kali bertengkar.

Ada yang salah denganku, aku suka caramu mengerutkan wajahmu. Kau

memicu emosiku tepat saat aku membutuhkannya.

Kau salah, tapi aku tak bisa hidup tanpamu.

Ini memalukan dan aku tak bisa menyalahkan diriku sendiri, teruslah mencintaimu. Kau

melakukannya dengan cara yang berbeda.

Yang kutahu hanyalah

cermin di dalam diriku.

Mereka mengenalimu.

Kumohon, jangan tolak aku (aku, ya, oh, ya).

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)

Rasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda (ooh), rasanya berbeda (oh)

Rasanya berbeda saat aku duduk di sini

Sendirian, hanya aku sendiri (sendirian, hanya aku sendiri)

Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkin

Bersama orang lain (ooh, yeah, na-na-na, na)

Tapi rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na, oh)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda (oh), omong kosong ini

Oh, woah (ooh, woah, woah), ya (ooh, ya)

Oh, woah (woah, woah, woah), ya

Kau masih saja begitu, saat kau menginginkannya, harus tetap bersamaku, aku santai saja

Jangan kaget saat kau melihatku keluar, nongkrong dengan pacar baruku

Aku masih bergaul meskipun kau berbohong, berbohong

Aku bisa berpura-pura kau adalah sahabatku

Pasti kau suka bagaimana rasanya (bagaimana rasanya)

Minggir, kau keterlaluan, butuh visi yang jelas, nak (visi, nak)

Tak bisa mempercayai keputusan saat kau di dekatku

Terjebak dalam baku tembakmu

Kau liar, dan aku berenang di dalam dirimu seperti air dingin

Seperti kerennya saat kau datang bersama pacar baru dan itu bukan aku

Yang kutahu hanyalah (yang kutahu hanyalah)

Cermin di dalam diriku (cermin di dalam diriku)

Mereka mengenalimu (mereka mengenali, oh, mereka mengenali)

Kumohon, jangan menolakku (kumohon jangan, sayang, oh, ooh, yeah)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda

Rasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbeda

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda (ooh), rasanya berbeda (oh)

Rasanya berbeda saat aku duduk di sini

Sendirian, hanya aku (sendirian, hanya aku)

Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkin

Bersama orang lain (ooh, yeah)

Tapi rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na, oh)

Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)

Rasanya berbeda (oh), omong kosong ini

Oh, woah (ooh, woah, woah), ya (oh, ya)

Oh, woah (woah, woah, woah, ya), ya

(Tribunnews.com)