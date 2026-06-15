Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
5 - 1
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Hit Different - SZA: All That I Know is, Mirrors Inside Me

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Hit Different yang dinyanyikan oleh SZA. Dirilis pada 2020, tentang hubungan tidak sehat.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Salma Fenty
zoom-in Terjemahan Lirik Lagu Hit Different - SZA: All That I Know is, Mirrors Inside Me
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
ILUSTRASI MENDENGARKAN MUSIK - Potret ilustrasi lirik lagu terjemahan musik diambil Kamis (12/3/2026). Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Hit Different yang dinyanyikan oleh SZA. 
Memuat video…
- transpose +
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Hit Different yang dinyanyikan oleh SZA.

Lagu Hit Different direkam di rumah produser DJ Khaled dan dirilis melalui Top Dawg Entertainment pada 4 September 2020.

Dalam Hit Different, SZA turut menampilkan Tyl Dolla Sign.

Keduanya menulis lagu ini bersama Rob Bisel dan produser The Neptunes.

Hit Different adalah lagu R&B bertema percintaan tentang hubungan yang disfungsional namun menggoda.

Lagu ini pada dasarnya bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, tetapi tetap sulit melepaskannya. 

SZA menggambarkan perasaan ketika tahu hubungan itu menyakitkan, namun orang tersebut masih memiliki daya tarik emosional yang sangat kuat.

Solána Imani Rowe atau dikenal dengan SZA adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika.

SZA dianggap sebagai tokoh penting yang memengaruhi musik R&B kontemporer R&B alternatif.

Sementara itu, Tyrone William Griffin Jr, yang dikenal sebagai Ty Dolla Sign adalah seorang penyanyi, rapper, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika.

Ia mendapatkan pengakuan awal atas penampilannya sebagai bintang tamu di single rapper California lainnya, YG, pada tahun 2010, " Toot It and Boot It ", yang masuk ke Billboard Hot 100.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Hit Different - SZA.

Hit different, hit differentHit different (hit different), hit differentHit different, hit different (oh)Hit different (oh), hit different (oh)Hit different when I'm sittin' hereAlone, all by myself (alone, all by myself)Hit different when I think you might beWith somebody else (ooh, yeah, na-na-na, na)But it hit different, hit differentHit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na)Hit different, hit different (ooh)Hit different (na-na, oh), this shit
Oh, whoa, yeah (oh)Oh, whoa (yeah), yeah
I was into you from the beginnin' even if you wasn't mineScared to admit my shortcomin's led to overdraft in this affair, declinin'Quicker than we started, evidence we misalignedMan, I get more in love (more in love) with you each argumentSomethin' wrong with me, I like the way you screw your face upTrigger me right when I need itYou wrong, but I can't get along without youIt's a shame and I can't blame myself, keep on lovin' youYou do it different
All that I know isMirrors inside meThey recognize youPlease, don't deny me (me, yeah, oh, yeah)
Hit different, hit different (it hit different)Hit different (hit different), hit different (ooh)Hit different, hit different (ooh)Hit different (ooh), hit different (oh)Hit different when I'm sittin' hereAlone, all by myself (alone, all by myself)Hit different when I think you might beWith somebody else (ooh, yeah, na-na-na, na)But it hit different, hit different (it hit different)Hit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na, oh)Hit different, hit different (ooh)Hit different (oh), this shit
Oh, whoa (ooh, whoa, whoa), yeah (ooh, yeah)Oh, whoa (whoa, whoa, whoa), yeah
You still with it, when you want it, got to keep me, I am chillDon't trip when you see me out, kickin' with my new bitchI still hang around even though you cappin', cappin'I could pretend you was my main niggaBet you love just how that feels (how that feels)Out of my way, you out of pocket, need clear vision, boy (vision, boy)Can't trust decision when you near meGet myself caught in your crossfireYou a wild one, and I'm wadin' in you like it's cool waterLike it's cool when you pull up boo'd up with a new and it's not me
All that I know is (all that I know is)Mirrors inside me (mirrors inside me)They recognize you (they recognize, oh, they recognize)Please, don't deny me (please don't, baby, oh, ooh, yeah)
Hit different, hit differentHit different (hit different), hit differentHit different, hit different (ooh)Hit different (ooh), hit different (oh)Hit different when I'm sittin' hereAlone, all by myself (alone, all by myself)Hit different when I think you might beWith somebody else (ooh, yeah)But it hit different, hit different (it hit different)Hit different, hit different (oh, na-na-na, na-na-na, oh)Hit different, hit different (ooh)Hit different (oh), this shit
Oh, whoa (ooh, whoa, whoa), yeah (oh, yeah)Oh, whoa (whoa, whoa, whoa, yeah), yeah

Terjemahan

Rasanya berbeda, rasanya berbedaRasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbedaRasanya berbeda, rasanya berbeda (oh)Rasanya berbeda (oh), rasanya berbeda (oh)Rasanya berbeda saat aku duduk di siniSendirian, hanya aku (sendirian, hanya aku)Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkinBersama orang lain (ooh, yeah, na-na-na, na)Tapi rasanya berbeda, rasanya berbedaRasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda (na-na, oh), omong kosong ini
Oh, woah, yeah (oh)Oh, woah (yeah), yeah
Aku menyukaimu sejak awal, meskipun kau bukan milikku.Takut mengakui kekuranganku telah menyebabkan hubungan ini semakin memburuk, lebihcepat dari yang kita mulai, bukti kita tidak sejalan.Astaga, aku semakin jatuh cinta (semakin jatuh cinta) padamu setiap kali bertengkar.Ada yang salah denganku, aku suka caramu mengerutkan wajahmu. Kaumemicu emosiku tepat saat aku membutuhkannya.Kau salah, tapi aku tak bisa hidup tanpamu.Ini memalukan dan aku tak bisa menyalahkan diriku sendiri, teruslah mencintaimu. Kaumelakukannya dengan cara yang berbeda.
Yang kutahu hanyalahcermin di dalam diriku.Mereka mengenalimu.Kumohon, jangan tolak aku (aku, ya, oh, ya).
Rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)Rasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda (ooh), rasanya berbeda (oh)Rasanya berbeda saat aku duduk di siniSendirian, hanya aku sendiri (sendirian, hanya aku sendiri)Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkinBersama orang lain (ooh, yeah, na-na-na, na)Tapi rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na, oh)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda (oh), omong kosong ini
Oh, woah (ooh, woah, woah), ya (ooh, ya)Oh, woah (woah, woah, woah), ya
Kau masih saja begitu, saat kau menginginkannya, harus tetap bersamaku, aku santai sajaJangan kaget saat kau melihatku keluar, nongkrong dengan pacar barukuAku masih bergaul meskipun kau berbohong, berbohongAku bisa berpura-pura kau adalah sahabatkuPasti kau suka bagaimana rasanya (bagaimana rasanya)Minggir, kau keterlaluan, butuh visi yang jelas, nak (visi, nak)Tak bisa mempercayai keputusan saat kau di dekatkuTerjebak dalam baku tembakmuKau liar, dan aku berenang di dalam dirimu seperti air dinginSeperti kerennya saat kau datang bersama pacar baru dan itu bukan aku
Yang kutahu hanyalah (yang kutahu hanyalah)Cermin di dalam diriku (cermin di dalam diriku)Mereka mengenalimu (mereka mengenali, oh, mereka mengenali)Kumohon, jangan menolakku (kumohon jangan, sayang, oh, ooh, yeah)
Rasanya berbeda, rasanya berbedaRasanya berbeda (rasanya berbeda), rasanya berbedaRasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda (ooh), rasanya berbeda (oh)Rasanya berbeda saat aku duduk di siniSendirian, hanya aku (sendirian, hanya aku)Rasanya berbeda saat kupikir kau mungkinBersama orang lain (ooh, yeah)Tapi rasanya berbeda, rasanya berbeda (rasanya berbeda)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (oh, na-na-na, na-na-na, oh)Rasanya berbeda, rasanya berbeda (ooh)Rasanya berbeda (oh), omong kosong ini
Oh, woah (ooh, woah, woah), ya (oh, ya)Oh, woah (woah, woah, woah, ya), ya
(Tribunnews.com)
 
Sesuai Minatmu
Minggu Prabowo Panggil 6 Menteri ke Kertanegara, Senin Demo Besar Masih Berlanjut Kepung Jakarta
Nasional
Minggu Prabowo Panggil 6 Menteri ke Kertanegara, Senin Demo Besar Masih Berlanjut Kepung Jakarta
Guru SD di OKU Selatan Sumsel Tewas Ditikam Siswi SMP, Pelaku Kabur Bersama Orangtua
Regional
Guru SD di OKU Selatan Sumsel Tewas Ditikam Siswi SMP, Pelaku Kabur Bersama Orangtua
Update Top Skor Piala Dunia 2026: Havertz dan Balogun Memimpin, Para Favorit Masih Mengintai
Super Skor
Update Top Skor Piala Dunia 2026: Havertz dan Balogun Memimpin, Para Favorit Masih Mengintai
Tags:
Lirik Lagu
SZA
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan
BREAKING NEWS: Sidang Perdana Bupati Pati Nonaktif Sudewo di PN Semarang, Jaksa Bacakan Dakwaan
Berita Populer
Berita Terkini
Atas