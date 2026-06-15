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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Take My Breath - The Weeknd: Nobody Does It Better, Babe

Simak terjemahan lirik lagu Take My Breath yang dipopulerkan oleh The Weeknd dalam artikel berikut ini.

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Editor: Salma Fenty
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TRIBUNNEWS.COM - Lagu Take My Breath dirilis pada 6 Agustus 2021 sebagai single utama dari album baru The Weeknd.

Karya ini sekaligus menandai era musik segar setelah kesuksesan album After Hours.

Lirik lagu ini ditulis bersama Ahmad Balshe (Belly), Max Martin, dan Oscar Holter, yang sebelumnya juga berkontribusi pada hits besar The Weeknd.

Tema utama lagu ini adalah permainan antara cinta, hasrat, dan risiko, di mana daya tarik bisa membawa pada kebahagiaan sekaligus kehancuran.

Lirik lagu ini menggambarkan ketertarikan pada sosok perempuan yang hidup di tepi batas, mencari sensasi ekstrem antara kenikmatan dan kehancuran.

Dalam liriknya, The Weeknd menyebut godaan sebagai 'iblis yang menyamar', menegaskan sisi gelap dari hubungan penuh gairah.

Lagu ini sempat digunakan sebagai teaser promosi Olimpiade Tokyo 2020 oleh NBC, menambah popularitasnya di kalangan global.

Video musiknya disutradarai oleh Cliqua, menampilkan visual futuristik dengan nuansa gelap dan intens, memperkuat tema adrenalin dan bahaya.

Hingga kini, lagu ini dianggap sebagai salah satu karya The Weeknd yang menggabungkan narasi emosional dengan produksi dance-pop, menjadikannya favorit di klub maupun tangga lagu internasional.

Simak lirik lagu Take My Breath yang dipopulerkan oleh The Weeknd, lengkap dnegan terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

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I saw the fire in your eyes
Aku melihat api dimata mu

I saw the fire when I looked into your eyes
Aku melihat api ketika aku melihat mata mu

You tell me things you wanna try
Kamu memberitahuku hal yang ingin kamu coba

I know temptation is the devil in disguise
Aku tahu itu adalah godaan iblis yang menyamar

You risk it all to feel alive, oh yeah
Kamu mempertaruhkan semuanya untuk merasa hidup, oh Yeah

You're offering yourself to me like you sacrifice
kamu menawarkan diri mu kapadaku seperti seorang korban

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Tags:
Lirik Lagu
The Weeknd
Evergreen
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