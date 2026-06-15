Kunci Gitar Generasi Biru - Slank: Biru Biru Biru Biru Generasi Baru
Kunci gitar lagu Generasi Biru - Slank chord dasar yang mudah dimainkan: Biru Biru Biru Biru Generasi Baru Biru Biru Biru Biru Uuh yeh.
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Generasi Biru" yang dibawakan oleh grup band rock legendaris tanah air, Slank, merupakan salah satu lagu kebangsaan (anthem) pergerakan anak muda Indonesia yang paling ikonis.
Meskipun aslinya dibawakan dengan aransemen musik rock-blues yang cepat, dinamis, dan penuh distorsi yang gahar, lagu ini memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya tetap terasa sangat enak, segar, dan menantang untuk dimainkan secara akustik hingga saat ini.
Slank adalah sebuah grup band rock legendaris dan paling berpengaruh di Indonesia yang dibentuk di Jalan Potlot, Jakarta Selatan pada 26 Desember 1983 oleh Bimbim (drum) dan saat ini solid digawangi oleh formasi Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee (gitar), serta Ivanka (bass).
Dikenal luas memiliki ciri khas musik rock-blues yang lugas, urakan, dan apa adanya, mereka sukses merevolusi industri musik tanah air melalui lirik-lirik lagu yang berani mengkritik ketimpangan sosial-politik, namun di sisi lain juga sangat piawai melahirkan lagu balada romantis yang puitis dan lekat dengan keseharian anak muda.
Menjadi salah satu band dengan bayaran tertinggi dan memiliki basis massa penggemar fanatik terbesar serta militan di seluruh penjuru Nusantara yang dikenal sebagai Slankers.
Slank hingga saat ini berdiri kokoh sebagai simbol kebebasan berekspresi sekaligus legenda hidup musik Indonesia yang karya-karyanya tetap abadi melintasi berbagai generasi.
Lagu Generasi Biru - Slank pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1994.
Lagu ini menjadi trek utama sekaligus judul dari album studio keempat Slank, Generasi Biru, yang sukses meledak di pasaran dan meraih penghargaan album terlaris pada masanya.
Lagu ini diciptakan secara kolektif oleh para personel Slank pada era formasi 13, dengan lini penulisan lirik yang digawangi oleh Bimbim (drummer) dan Kaka (vokalis) yang menangkap semangat kebebasan anak muda di zaman tersebut.
Lirik lagu ini menyuarakan tentang perdamaian, antipolitik praktis yang kotor, dan ajakan untuk hidup bebas tanpa merusak.
Pesan filosofis "Biru" (Damai) ini membuat pembawaan secara akustik terasa lebih bersahaja, jujur, dan menyampaikan esensi lagunya secara lebih intim.
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"Generasi Biru" adalah lagu wajib yang memiliki daya magis untuk menghidupkan suasana tongkrongan.
Begitu intro atau bait pertamanya dinyanyikan dengan petikan gitar akustik, suasana berkumpul seketika akan menjadi riuh karena liriknya memicu semua orang untuk berteriak dan bernyanyi bersama (sing-along).
Bagian chorus atau reff dari lagu Generasi Biru - Slank adalah bagian yang paling legendaris, membakar semangat, dan selalu diteriakkan dengan lantang oleh para Slankers karena maknanya yang sangat kuat:
- "Aku bukan pion2 catur Aku gak suka diatur2 Jangan coba2 halangi aku Karma aku generasi biru"
- "Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …"
Berikut lirik dan kunci gitar lagu Generasi Biru - Slank dengan chord dasar yang mudah dimainkan:
Kunci Gitar Lagu Generasi Biru - Slank
[Intro:]
Aku bukan pion2 catur
Aku gak suka diatur2
Jangan coba2 halangi aku
Karma aku generasi biru
Aku gak mau direkayasa
Aku ingin berpikir merdeka
Jangan coba2 untuk memaksa
Karma aku generasi biru
[Reff:]
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru
Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru
Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…
Biarkan terbuka lebar
Gak perlu tutup mataku
Aku ingin melihat jelas
Ini jaman generasi biru
Oh biarkan kuteriak lantang
Untuk apa sumbat mulutku
Aku ingin bernyanyi keras
Ini lagu generasi biru
[Reff:]
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru
Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru
Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…
Aku bukan anakmu Aku cuma titipan
Mimpiku milikku Aku ciptaan Tuhan
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru
Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru
Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru
Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …
Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru
Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…
(Tribunnews.com)
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