Kunci Gitar Generasi Biru - Slank: Biru Biru Biru Biru Generasi Baru

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Generasi Biru" yang dibawakan oleh grup band rock legendaris tanah air, Slank, merupakan salah satu lagu kebangsaan (anthem) pergerakan anak muda Indonesia yang paling ikonis.

Meskipun aslinya dibawakan dengan aransemen musik rock-blues yang cepat, dinamis, dan penuh distorsi yang gahar, lagu ini memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya tetap terasa sangat enak, segar, dan menantang untuk dimainkan secara akustik hingga saat ini.

Slank adalah sebuah grup band rock legendaris dan paling berpengaruh di Indonesia yang dibentuk di Jalan Potlot, Jakarta Selatan pada 26 Desember 1983 oleh Bimbim (drum) dan saat ini solid digawangi oleh formasi Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee (gitar), serta Ivanka (bass).

Dikenal luas memiliki ciri khas musik rock-blues yang lugas, urakan, dan apa adanya, mereka sukses merevolusi industri musik tanah air melalui lirik-lirik lagu yang berani mengkritik ketimpangan sosial-politik, namun di sisi lain juga sangat piawai melahirkan lagu balada romantis yang puitis dan lekat dengan keseharian anak muda.

Menjadi salah satu band dengan bayaran tertinggi dan memiliki basis massa penggemar fanatik terbesar serta militan di seluruh penjuru Nusantara yang dikenal sebagai Slankers.

Slank hingga saat ini berdiri kokoh sebagai simbol kebebasan berekspresi sekaligus legenda hidup musik Indonesia yang karya-karyanya tetap abadi melintasi berbagai generasi.

Lagu Generasi Biru - Slank pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1994.

Lagu ini menjadi trek utama sekaligus judul dari album studio keempat Slank, Generasi Biru, yang sukses meledak di pasaran dan meraih penghargaan album terlaris pada masanya.

Lagu ini diciptakan secara kolektif oleh para personel Slank pada era formasi 13, dengan lini penulisan lirik yang digawangi oleh Bimbim (drummer) dan Kaka (vokalis) yang menangkap semangat kebebasan anak muda di zaman tersebut.

Lirik lagu ini menyuarakan tentang perdamaian, antipolitik praktis yang kotor, dan ajakan untuk hidup bebas tanpa merusak.

Pesan filosofis "Biru" (Damai) ini membuat pembawaan secara akustik terasa lebih bersahaja, jujur, dan menyampaikan esensi lagunya secara lebih intim.

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"Generasi Biru" adalah lagu wajib yang memiliki daya magis untuk menghidupkan suasana tongkrongan.

Begitu intro atau bait pertamanya dinyanyikan dengan petikan gitar akustik, suasana berkumpul seketika akan menjadi riuh karena liriknya memicu semua orang untuk berteriak dan bernyanyi bersama (sing-along).

Bagian chorus atau reff dari lagu Generasi Biru - Slank adalah bagian yang paling legendaris, membakar semangat, dan selalu diteriakkan dengan lantang oleh para Slankers karena maknanya yang sangat kuat:

"Aku bukan pion2 catur Aku gak suka diatur2 Jangan coba2 halangi aku Karma aku generasi biru"

"Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …"

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Generasi Biru - Slank dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Generasi Biru - Slank

[Intro:]

Aku bukan pion2 catur

Aku gak suka diatur2

Jangan coba2 halangi aku

Karma aku generasi biru

Aku gak mau direkayasa

Aku ingin berpikir merdeka

Jangan coba2 untuk memaksa

Karma aku generasi biru

[Reff:]

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru

Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru

Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…

Biarkan terbuka lebar

Gak perlu tutup mataku

Aku ingin melihat jelas

Ini jaman generasi biru

Oh biarkan kuteriak lantang

Untuk apa sumbat mulutku

Aku ingin bernyanyi keras

Ini lagu generasi biru

[Reff:]

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru

Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru

Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…

Aku bukan anakmu Aku cuma titipan

Mimpiku milikku Aku ciptaan Tuhan

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru

Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru

Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Baru

Biru … Biru … Biru … Biru … Uuu… yeh …

Biru … Biru … Biru … Biru … Generasi Biru

Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Biru … Ouooo…

(Tribunnews.com)