Kunci Gitar Lagu Bandung Hari Ini - For Revenge: Dekapilah Hari Ini yang Terlalu Letih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Bandung Hari Ini yang dipopulerkan oleh grup band For Revenge.

Lagu Bandung Hari Ini masuk dalam album Perayaan Patah Hati - Babak 2 yang dirilis pada tahun 2025.

Secara makna, Bandung Hari Ini bercerita tentang seseorang yang merasa lelah menghadapi hidup, kecewa pada pencapaian diri, dan akhirnya memilih pulang sebagai tempat mencari ketenangan.

For Revenge merupakan grup musik emo/rock alternatif asal Bandung yang terbentuk pada 18 April 2006.

Band ini dikenal luas berkat lagu-lagu bertema patah hati, kehilangan, dan pergulatan emosional yang dekat dengan kehidupan anak muda.

Sejak awal kemunculannya, For Revenge berhasil membangun basis penggemar yang kuat melalui lirik yang jujur dan penuh perasaan.

Nama For Revenge sendiri lahir sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan dan emosi para personelnya ke dalam karya musik.

Seiring waktu, mereka berkembang menjadi salah satu band emo paling berpengaruh di Indonesia dengan ciri khas aransemen rock yang kuat dipadukan lirik emosional yang menyentuh pendengar.

Popularitas For Revenge semakin meningkat lewat sejumlah lagu seperti Serana, Jeda, Jakarta Hari Ini, Sadrah, hingga Bandung Hari Ini.

Album Perayaan Patah Hati juga mendapat sambutan luas dan semakin memperkuat identitas mereka sebagai band dengan narasi patah hati yang kuat.

Berikut kunci gitar lagu Bandung Hari Ini - For Revenge:

bandung yang seteduh

saat masa kecilku dulu..

bandung yang setenang

saat lelahku membiru..

di kepala tiga tak jadi apa-apa

kembali ke rumah

semoga kau masih bisa

menyembuhkan luka..

Reff:

dekapilah hari ini

yang terlalu letih mengulangi sepi..

dekapilah sekali lagi

ku terlalu letih

menyudahi hari yang perih..

*)



kembali mencari asa

saat ku dikalahkan dunia

dari soekarno-hatta

sampai ujung djuanda

menapaki derita

semoga kau masih bisa

menyembuhkan luka..

Reff:

dekapilah hari ini

yang selalu letih mengulangi sepi..

dekapilah sekali lagi

ku terlalu letih

menyudahi hari yang perih..



**)

(ku terlalu letih di kota ini..)

dan berserakan, ku berserakan..

(ku terlalu pedih di kota ini..)

dan berserakan, ku berserakan..

Reff:

dekapilah hari ini

yang terlalu letih mengulangi sepi..

dekapilah sekali lagi

ku terlalu letih

menyudahi hari yang perih..

(dekapilah hari ini)

(yang terlalu letih mengulangi sepi..)

(dekapilah sekali lagi)

(ku terlalu letih)

(menyudahi hari yang perih..)

bandung, tempatku merawat sunyi..

(Tribunnews.com)