Terjemahan Lirik Lagu Game Over - Avenged Sevenfold: Days are Fine and Come On Time

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Game Over yang dipopulerkan oleh grup band Avenged Sevenfold.

Lagu Game Over masuk dalam album Life Is But a Dream... yang dirilis pada tahun 2023.

Lirik lagu ini mengangkat tema tentang cepatnya waktu berlalu, rutinitas hidup yang terasa hampa, serta pencarian makna hidup.

Avenged Sevenfold atau yang kerap disingkat A7X merupakan band heavy metal asal Huntington Beach, California, Amerika Serikat, yang dibentuk pada 1999.

Band ini dikenal sebagai salah satu nama terbesar dalam musik metal modern berkat perpaduan metalcore, hard rock, heavy metal, hingga progressive metal dalam karya-karyanya.

Formasi Avenged Sevenfold saat ini terdiri dari M. Shadows (vokal), Synyster Gates (gitar), Zacky Vengeance (gitar), Johnny Christ (bass), dan Brooks Wackerman (drum).

Nama mendiang The Rev juga tak bisa dilepaskan dari sejarah band karena perannya yang besar dalam perkembangan A7X sebelum wafat pada 2009.

Sepanjang kariernya, Avenged Sevenfold telah meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk MTV Music Awards untuk kategori Best New Artist dan sejumlah penghargaan lainnya.

Hingga kini, mereka tetap menjadi salah satu band metal paling berpengaruh dan memiliki basis penggemar besar di seluruh dunia.

Berikut terjemahan lirik lagu Game Over - Avenged Sevenfold:

Open, blurry, nurture, loving

Terbuka, buram, mengasuh, penuh kasih

Crawling, walking, fleeting, glory

Merangkak, berjalan, sekilas, kemuliaan

Welcome, brother, stranger, bloody

Selamat datang, saudara, orang asing, berdarah

Ally, teacher, recess, buddy

Sekutu, guru, istirahat, sobat

Secret, toothless, fairy, pillow

Rahasia, ompong, peri, bantal

Money, kissing, nervous, hero

(Uang, ciuman, gugup, pahlawan

Warmly ordinary

Biasa saja

This daytime TV satisfies

TV siang hari ini memuaskan

Extra ordinary

Luar biasa

These hand-me-downs worn in so nice

Pakaian bekas ini dipakai dengan sangat bagus

As it may, as it may, as it may, as it may

Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin

As it may, as it may, as it may, as it may

Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin

Days are fine and come on time

Hari-hari baik-baik saja dan datang tepat waktu

But years leave with nothing to find

Namun bertahun-tahun berlalu tanpa menemukan apa pun

Changes, hormones, high school, threesome

Perubahan, hormon, SMA, tiga orang

Roll call, study, license, freedom

Panggilan masuk, belajar, lisensi, kebebasan

Novice, flirting, first time, lover

Pemula, menggoda, pertama kali, kekasih

Party, fighting, wasted, summer

(Pesta, berkelahi, terbuang, musim panas

Questions, doubtful, wedding, family

Pertanyaan, keraguan, pernikahan, keluarga

Happy, ever, after, dead end

Bahagia, selamanya, setelahnya, jalan buntu

Daily iteration

Iterasi harian

The bestest part of waking up

Bagian terbaik dari bangun tidur

Mundane ideation

Ide duniawi

This dark roast got me so fucked up

Panggangan gelap ini membuatku sangat kacau