Terjemahan Lirik Lagu Game Over - Avenged Sevenfold: Days are Fine and Come On Time
Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Game Over yang dipopulerkan oleh grup band Avenged Sevenfold.
Penulis:
Ifan RiskyAnugera
Editor:
Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Game Over yang dipopulerkan oleh grup band Avenged Sevenfold.
Lagu Game Over masuk dalam album Life Is But a Dream... yang dirilis pada tahun 2023.
Lirik lagu ini mengangkat tema tentang cepatnya waktu berlalu, rutinitas hidup yang terasa hampa, serta pencarian makna hidup.
Avenged Sevenfold atau yang kerap disingkat A7X merupakan band heavy metal asal Huntington Beach, California, Amerika Serikat, yang dibentuk pada 1999.
Band ini dikenal sebagai salah satu nama terbesar dalam musik metal modern berkat perpaduan metalcore, hard rock, heavy metal, hingga progressive metal dalam karya-karyanya.
Formasi Avenged Sevenfold saat ini terdiri dari M. Shadows (vokal), Synyster Gates (gitar), Zacky Vengeance (gitar), Johnny Christ (bass), dan Brooks Wackerman (drum).
Nama mendiang The Rev juga tak bisa dilepaskan dari sejarah band karena perannya yang besar dalam perkembangan A7X sebelum wafat pada 2009.
Sepanjang kariernya, Avenged Sevenfold telah meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk MTV Music Awards untuk kategori Best New Artist dan sejumlah penghargaan lainnya.
Hingga kini, mereka tetap menjadi salah satu band metal paling berpengaruh dan memiliki basis penggemar besar di seluruh dunia.
Berikut terjemahan lirik lagu Game Over - Avenged Sevenfold:
Open, blurry, nurture, loving
Terbuka, buram, mengasuh, penuh kasih
Crawling, walking, fleeting, glory
Merangkak, berjalan, sekilas, kemuliaan
Welcome, brother, stranger, bloody
Selamat datang, saudara, orang asing, berdarah
Ally, teacher, recess, buddy
Sekutu, guru, istirahat, sobat
Secret, toothless, fairy, pillow
Rahasia, ompong, peri, bantal
Money, kissing, nervous, hero
(Uang, ciuman, gugup, pahlawan
Warmly ordinary
Biasa saja
This daytime TV satisfies
TV siang hari ini memuaskan
Extra ordinary
Luar biasa
These hand-me-downs worn in so nice
Pakaian bekas ini dipakai dengan sangat bagus
As it may, as it may, as it may, as it may
Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin
As it may, as it may, as it may, as it may
Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin
Days are fine and come on time
Hari-hari baik-baik saja dan datang tepat waktu
But years leave with nothing to find
Namun bertahun-tahun berlalu tanpa menemukan apa pun
Changes, hormones, high school, threesome
Perubahan, hormon, SMA, tiga orang
Roll call, study, license, freedom
Panggilan masuk, belajar, lisensi, kebebasan
Novice, flirting, first time, lover
Pemula, menggoda, pertama kali, kekasih
Party, fighting, wasted, summer
(Pesta, berkelahi, terbuang, musim panas
Questions, doubtful, wedding, family
Pertanyaan, keraguan, pernikahan, keluarga
Happy, ever, after, dead end
Bahagia, selamanya, setelahnya, jalan buntu
Daily iteration
Iterasi harian
The bestest part of waking up
Bagian terbaik dari bangun tidur
Mundane ideation
Ide duniawi
This dark roast got me so fucked up
Panggangan gelap ini membuatku sangat kacau