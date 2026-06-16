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Chord Gitar

Kunci Gitar Lagu Sementara - Float: Percayalah Hati Lebih dari Ini Pernah Kita Lalui

Berikut ini merupakan chord kunci gitar lagu Sementara yang dipopulerkan oleh grup band Float, dimainkan dari kunci C.

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TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Sementara yang dipopulerkan oleh grup band Float.

Lagu Sementara dirilis oleh Float pada tahun 2007.

Lirik lagu ini bercerita tentang harapan, kesabaran, dan keyakinan dalam menghadapi masa sulit.

Liriknya mengajak seseorang untuk tetap tenang, mengingat mimpi dan janji yang pernah dibuat.

Float adalah grup musik indie asal Indonesia yang dibentuk pada 30 Agustus 2004.

Band ini berawal dari proyek solo vokalis dan penulis lagu Hotma “Meng” Roni Simamora yang kemudian berkembang menjadi sebuah grup musik bersama sejumlah musisi lain.

Sejak awal, Float dikenal lewat musik bernuansa folk, pop, dan akustik yang hangat serta lirik-lirik reflektif.

Nama Float semakin dikenal luas setelah mengisi soundtrack film Indonesia 3 Hari untuk Selamanya.

Sejumlah lagu mereka seperti Sementara, Pulang, dan 3 Hari Untuk Selamanya menjadi karya yang banyak diapresiasi penikmat musik independen Indonesia.

Berikut kunci gitar lagu Sementara - Float:

Sementara.. teduhlah hatiku

Tidak lagi jauh

Belum saatnya kau jatuh

Sementara.. ingat lagi mimpi

Juga janji-janji

Jangan kau ingkari lagi..

Reff:

Percayalah hati

Lebih dari ini

Pernah kita lalui

Jangan henti disini..

*)


Sementara.. lupakanlah rindu

Sadarlah hatiku

Hanya ada kau dan aku..

Dan sementara.. akan kukarang cerita

Tentang mimpi jadi nyata

Untuk asa kita berdua..

Reff:

Percayalah hati

Lebih dari ini

Pernah kita lalui

Takkan lagi kita

Mesti jauh melangkah

Nikmatilah lara..

Musik: 
                                                   

Reff:

Percayalah hati

Lebih dari ini

Pernah kita lalui

Takkan lagi kita

Mesti jauh melangkah

Nikmatilah lara..

Percayalah hati

Lebih dari ini

Pernah kita lalui

Takkan lagi kita

Mesti jauh melangkah

Nikmatilah lara..

Untuk sementara

Saja..untuk sementara

Sa...ja...

(Tribunnews.com)

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Tags:
Kunci Gitar
chord gitar
Float
Evergreen
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