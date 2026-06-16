Kunci Gitar Gemerlap Kota - Slank, Chord C: Diantara Gemerlap Kehidupan Kota Udin Kecil
Kunci gitar lagu Gemerlap Kota - Slank chord dasar yang mudah dimainkan: kita hidup bersama mereka kita hidup bersama mereka diantara gemerlap.
Penulis:
Muhammad Alvian Fakka
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Gemerlap Kota" yang dibawakan oleh grup band rock legendaris tanah air, Slank, merupakan salah satu permata tersembunyi yang memiliki tempat sangat spesial di hati para Slankers.
Meskipun lagu ini aslinya dibawakan dengan aransemen yang dinamis, "Gemerlap Kota" memiliki pesona tersendiri yang membuatnya tetap terasa sangat enak, hangat, dan intim saat dimainkan secara akustik hingga saat ini.
Slank adalah sebuah grup band rock legendaris dan paling berpengaruh di Indonesia yang dibentuk di Jalan Potlot, Jakarta Selatan pada 26 Desember 1983 oleh Bimbim (drum) dan saat ini solid digawangi oleh formasi Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee (gitar), serta Ivanka (bass).
Dikenal luas memiliki ciri khas musik rock-blues yang lugas, urakan, dan apa adanya, mereka sukses merevolusi industri musik tanah air melalui lirik-lirik lagu yang berani mengkritik ketimpangan sosial-politik.
namun di sisi lain juga sangat piawai melahirkan lagu balada romantis yang puitis dan lekat dengan keseharian anak muda.
Menjadi salah satu band dengan bayaran tertinggi dan memiliki basis massa penggemar fanatik terbesar serta militan di seluruh penjuru Nusantara yang dikenal sebagai Slankers.
Slank hingga saat ini berdiri kokoh sebagai simbol kebebasan berekspresi sekaligus legenda hidup musik Indonesia yang karya-karyanya tetap abadi melintasi berbagai generasi.
Lagu Gemerlap Kota - Slank pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1996.
Lagu ini termuat sebagai salah satu trek yang sangat kuat dalam album Slank yang bertajuk "Minoritas".
Lagu ini diciptakan sepenuhnya oleh Bimbim (drummer) bersama Kaka (vokalis), duo komposer legendaris Jalan Potlot yang memang dikenal sangat genius dalam memotret realitas kehidupan urban di Jakarta menjadi sebuah karya seni musik yang abadi.
"Gemerlap Kota" menceritakan tentang kontrasnya kehidupan di balik keindahan lampu-lampu kota besar, lengkap dengan segala mimpi dan kepasrahan di dalamnya.
Baca juga: Kunci Gitar Rusak Ancur - Slank: Rusak Ancur, Rusak Ancurlah Rusak Ancur, Rusak Ancur Alamku
Pembawaan secara akustik justru membuat pesan cerita dan kedalaman lirik tersebut tersampaikan secara lebih jujur dan personal langsung ke telinga pendengar.
Bagian lirik lagu Gemerlap Kota - Slank adalah bagian yang paling puitis, membekas, dan sering dinyanyikan bersama karena melodinya yang begitu melankolis sekaligus menenangkan:
- "diantara gemerlap kehidupan kota udin Kecil hanyut membeli impiannya aiaiaia.. dia terbuai"
- "kita hidup bersama mereka kita hidup bersama mereka"
Berikut lirik dan kunci gitar lagu Gemerlap Kota - Slank dengan chord dasar yang mudah dimainkan:
Kunci Gitar Lagu Gemerlap Kota - Slank
[Intro:]
diantara gemerlap
kehidupan kota
udin Kecil hanyut
membeli impiannya
aiaiaia.. dia terbuai
aiaiaia..dia tak mampu
menggapainya
[Interlude:]
diantara gemerlap
kehidupan kota
si boy Kecil hanyut
dalam impiannya
aiaiaia.. dia terbuai
aiaiaia...dia tertawa
Karena semua didapat
tinggal meminta
[Interlude:]
[Reff I:]
kita hidup
bersama mereka
kita hidup
bersama mereka
[Interlude:]
diantara gemerlap
kehidupan kota
udin kecil coba
paksakan impiannya
aiaiaia...benak menghitam
aiaiaia...pisau digenggam
siap menikam
[Interlude:]
diantara gemerlap
kehidupan kota
si boy kecil coba
hamburkan impiannya
aiaiaia...coba yang hitam
aiaiaia...membakar uang
turun kejalan menjual
nama bapaknya
[Interlude:]
[Reff II:]
kita hidup
diantara mereka
kita hidup
bersama mereka
nasib pertemukan mereka
perang disimpang jalan
cuma karena salah paham
si boy tewa s, udin masuk penjara
oooo..ya
[Reff II:]
kita hidup
diantara mereka
kita hidup
bersama mereka
kita hidup
diantara mereka...
(Tribunnews.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.