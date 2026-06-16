Kunci Gitar Gemerlap Kota - Slank, Chord C: Diantara Gemerlap Kehidupan Kota Udin Kecil

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Gemerlap Kota" yang dibawakan oleh grup band rock legendaris tanah air, Slank, merupakan salah satu permata tersembunyi yang memiliki tempat sangat spesial di hati para Slankers.

Meskipun lagu ini aslinya dibawakan dengan aransemen yang dinamis, "Gemerlap Kota" memiliki pesona tersendiri yang membuatnya tetap terasa sangat enak, hangat, dan intim saat dimainkan secara akustik hingga saat ini.

Slank adalah sebuah grup band rock legendaris dan paling berpengaruh di Indonesia yang dibentuk di Jalan Potlot, Jakarta Selatan pada 26 Desember 1983 oleh Bimbim (drum) dan saat ini solid digawangi oleh formasi Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho (gitar), Abdee (gitar), serta Ivanka (bass).

Dikenal luas memiliki ciri khas musik rock-blues yang lugas, urakan, dan apa adanya, mereka sukses merevolusi industri musik tanah air melalui lirik-lirik lagu yang berani mengkritik ketimpangan sosial-politik.

namun di sisi lain juga sangat piawai melahirkan lagu balada romantis yang puitis dan lekat dengan keseharian anak muda.

Menjadi salah satu band dengan bayaran tertinggi dan memiliki basis massa penggemar fanatik terbesar serta militan di seluruh penjuru Nusantara yang dikenal sebagai Slankers.

Slank hingga saat ini berdiri kokoh sebagai simbol kebebasan berekspresi sekaligus legenda hidup musik Indonesia yang karya-karyanya tetap abadi melintasi berbagai generasi.

Lagu Gemerlap Kota - Slank pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1996.

Lagu ini termuat sebagai salah satu trek yang sangat kuat dalam album Slank yang bertajuk "Minoritas".

Lagu ini diciptakan sepenuhnya oleh Bimbim (drummer) bersama Kaka (vokalis), duo komposer legendaris Jalan Potlot yang memang dikenal sangat genius dalam memotret realitas kehidupan urban di Jakarta menjadi sebuah karya seni musik yang abadi.

"Gemerlap Kota" menceritakan tentang kontrasnya kehidupan di balik keindahan lampu-lampu kota besar, lengkap dengan segala mimpi dan kepasrahan di dalamnya.

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Pembawaan secara akustik justru membuat pesan cerita dan kedalaman lirik tersebut tersampaikan secara lebih jujur dan personal langsung ke telinga pendengar.

Bagian lirik lagu Gemerlap Kota - Slank adalah bagian yang paling puitis, membekas, dan sering dinyanyikan bersama karena melodinya yang begitu melankolis sekaligus menenangkan:

"diantara gemerlap kehidupan kota udin Kecil hanyut membeli impiannya aiaiaia.. dia terbuai"

"kita hidup bersama mereka kita hidup bersama mereka"

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Gemerlap Kota - Slank dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Gemerlap Kota - Slank

[Intro:]

diantara gemerlap

kehidupan kota

udin Kecil hanyut

membeli impiannya

aiaiaia.. dia terbuai

aiaiaia..dia tak mampu

menggapainya

[Interlude:]

diantara gemerlap

kehidupan kota

si boy Kecil hanyut

dalam impiannya

aiaiaia.. dia terbuai

aiaiaia...dia tertawa

Karena semua didapat

tinggal meminta

[Interlude:]

[Reff I:]

kita hidup

bersama mereka

kita hidup

bersama mereka

[Interlude:]

diantara gemerlap

kehidupan kota

udin kecil coba

paksakan impiannya

aiaiaia...benak menghitam

aiaiaia...pisau digenggam

siap menikam

[Interlude:]

diantara gemerlap

kehidupan kota

si boy kecil coba

hamburkan impiannya

aiaiaia...coba yang hitam

aiaiaia...membakar uang

turun kejalan menjual

nama bapaknya

[Interlude:]

[Reff II:]

kita hidup

diantara mereka

kita hidup

bersama mereka

nasib pertemukan mereka

perang disimpang jalan

cuma karena salah paham

si boy tewa s, udin masuk penjara

oooo..ya

[Reff II:]

kita hidup

diantara mereka

kita hidup

bersama mereka

kita hidup

diantara mereka...

(Tribunnews.com)