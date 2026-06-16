Kunci Gitar Cinta Abadi - Kangen Band: Walau Dunia Jadi Abu, Cinta Ini Pun Menyebut Namamu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Cinta Abadi" yang dibawakan oleh grup band pop-melayu legendaris, Kangen Band, sukses kembali memikat hati para pencinta musik tanah air.

Karya terbaru ini berhasil melesat masuk ke halaman FYP TikTok serta menduduki jajaran video trending di YouTube karena menyuguhkan ramuan musik pop-melayu yang sangat candu, menyayat hati, dan sarat akan nuansa nostalgia era 2000-an.

Kangen Band adalah sebuah grup musik bergenre pop-melayu asal Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 2005 dan secara ikonis digawangi oleh formasi Andika (vokal), Dodhy (gitar), Tama (gitar), Bebe (bass), Izzy (keyboard), serta Brey (drum).

Dikenal luas berkat keberanian mereka mempopulerkan aransemen musik melayu yang mendayu-dayu dengan lirik cinta yang sangat jujur, sederhana, dan dekat dengan kehidupan masyarakat bawah.

Band ini sukses merevolusi industri musik tanah air pada pertengahan era 2000-an lewat deretan lagu hits fenomenal seperti "Tentang Aku, Kau, dan Dia", "Yolanda", dan "Pujaan Hati".

Meskipun sempat melewati berbagai dinamika serta pergantian personel, Kangen Band hingga saat ini berdiri kokoh sebagai salah satu pelopor sekaligus raja musik pop-melayu Indonesia yang memiliki basis massa penggemar sangat militan bernama "DOY" dan karya-karyanya tetap abadi dicintai oleh berbagai lapisan masyarakat lintas generasi.

Lagu Cinta Abadi - Kangen Band secara resmi dirilis ke publik beserta video musik utamanya pada 15 Juni 2026 melalui berbagai platform layanan streaming musik digital dan kanal YouTube resmi milik mereka.

Lagu ini diciptakan oleh sang gitaris sekaligus motor utama band, Dodhy, yang berkolaborasi dengan tim internal Kangen Band untuk memastikan benang merah melodi melayu mereka tetap kuat, puitis, namun tetap sederhana dan mudah dihafal.

Lirik lagu yang menceritakan tentang komitmen kesetiaan cinta sejati melintasi jarak dan waktu membuat potongan lagu ini menjadi audio latar (backsound) favorit baru di TikTok.

Banyak warganet menggunakannya untuk video dokumenter hubungan jarak jauh (LDR), kompilasi foto bersama pasangan, hingga video kutipan romantis yang puitis.

Kekuatan utama lagu ini juga terletak pada cengkok melayu yang sangat kuat dan penghayatan emosional yang dibawakan oleh Andika.

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Karakter vokalnya yang unik dan tidak berubah dari dulu membuat lagu ini langsung terasa familier di telinga masyarakat luas.

Bagian chorus atau reff dari lagu Cinta Abadi - Kangen Band adalah bagian yang paling ikonis, romantis, dan paling sering dinyanyikan bersama di media sosial karena nadanya yang sangat candu:

"walau dunia jadi abu.. cinta ini pun menyebut namamu.. karna abadi bukanlah raga.. tapi jiwa mengalir tanpa jeda.. bintang pun tau malam pun mengerti.. cinta sejati tak perlu berjanji.."

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Cinta Abadi - Kangen Band dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Cinta Abadi - Kangen Band

[Intro:]

di batas langit senja..

aku tak pernah lelah..

namamu aku tulis..

di dalam relung hati

bukan usia yang membuat hidup..

namun getar hati tak pernah redup

meski waktu terus berputar..

rasa cintaku tetap kekal..

[Reff:]

walau dunia jadi abu..

cinta ini pun menyebut namamu..

karna abadi bukanlah raga..

tapi jiwa mengalir tanpa jeda..

bintang pun tau malam pun mengerti..

cinta sejati tak perlu berjanji..

dia diam dan berbentuk dalam nyata..

bagaikan doa yang tak sia-sia..

di batas langit senja..

aku tak pernah lelah..

namamu aku tulis..

di dalam relung hati..

bukan usia yang membuat hidup..

namun getar hati tak pernah redup

meski waktu terus berputar..

rasa cintaku tetap kekal..

[Reff:]

walau dunia jadi abu..

cinta ini pun menyebut namamu..

karna abadi bukanlah raga..

tapi jiwa mengalir tanpa jeda..

walau dunia jadi abu..

cinta ini pun menyebut namamu..

karna abadi bukanlah raga..

tapi jiwa mengalir tanpa jeda..

bintang pun tau malam pun mengerti..

cinta sejati tak perlu berjanji..

dia diam dan berbentuk dalam nyata..

bagaikan doa yang tak sia-sia..

(Tribunnews.com)