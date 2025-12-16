50 Contoh Catatan Guru di Raport TK Semester 1, Positif dan Membangun

TRIBUNNEWS.COM - Catatan guru di raport TK semester 1 berperan penting dalam memberikan gambaran perkembangan anak kepada orang tua.

Catatan ini biasanya menyoroti aspek kemandirian, sosial, emosional, serta kebiasaan belajar anak di sekolah, dengan bahasa yang positif dan membangun.

Berikut 50 contoh catatan guru di raport TK semester 1 yang dapat dijadikan referensi.

Ananda mulai mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ananda menunjukkan perkembangan yang baik dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Ananda sudah berani mengikuti kegiatan kelas meski masih perlu bimbingan guru. Ananda menunjukkan sikap ceria dan antusias saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ananda mulai belajar mandiri, seperti merapikan alat bermain setelah digunakan. Ananda mampu mengikuti instruksi sederhana dengan baik. Ananda menunjukkan minat yang baik terhadap kegiatan menggambar dan mewarnai. Ananda mulai berani bertanya dan menyampaikan pendapat dengan arahan guru. Ananda dapat bekerja sama dengan teman dalam kegiatan kelompok. Ananda menunjukkan perkembangan motorik halus yang cukup baik. Ananda mulai mengenal aturan kelas dan berusaha mematuhinya. Ananda tampak menikmati kegiatan belajar sambil bermain di sekolah. Ananda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Ananda mulai mampu mengendalikan emosi dengan arahan guru. Ananda menunjukkan sikap sopan dan menghormati guru serta teman. Ananda dapat mengikuti kegiatan rutin sekolah dengan cukup baik. Ananda mulai menunjukkan kepercayaan diri dalam tampil di depan kelas. Ananda memiliki perkembangan bahasa yang sesuai dengan tahap usianya. Ananda tampak senang berinteraksi dan bermain bersama teman-temannya. Ananda diharapkan terus didampingi agar perkembangan belajarnya semakin optimal. Ananda mulai menunjukkan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Ananda mampu mengikuti kegiatan belajar dengan suasana hati yang cukup stabil. Ananda menunjukkan perkembangan yang baik dalam kegiatan bernyanyi dan bergerak. Ananda mulai mengenal dan menyebutkan warna dengan baik. Ananda dapat mengikuti kegiatan bermain bersama teman dengan arahan guru. Ananda menunjukkan minat belajar yang baik meski masih perlu pendampingan. Ananda mulai terbiasa datang tepat waktu dan mengikuti rutinitas sekolah. Ananda mampu mengekspresikan perasaan melalui gambar dan cerita sederhana. Ananda mulai memahami konsep berbagi dengan teman. Ananda menunjukkan perkembangan motorik kasar yang baik saat kegiatan fisik. Ananda dapat duduk dan memperhatikan kegiatan pembelajaran dalam waktu tertentu. Ananda mulai berani mencoba hal baru di lingkungan sekolah. Ananda menunjukkan sikap ramah dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Ananda mulai mengenal huruf dan angka melalui kegiatan bermain. Ananda mampu mengikuti aturan permainan sederhana. Ananda menunjukkan ketertarikan pada kegiatan membaca buku cerita. Ananda dapat mengikuti kegiatan doa bersama dengan baik. Ananda mulai mampu menyelesaikan tugas sederhana hingga selesai. Ananda menunjukkan perkembangan bahasa yang semakin jelas dan terarah. Ananda tampak senang mengikuti kegiatan seni dan kreativitas. Ananda mulai memahami instruksi dua langkah dengan bantuan guru. Ananda dapat mengungkapkan keinginan secara verbal dengan cukup baik. Ananda menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan kelas. Ananda mulai terbiasa merapikan mainan setelah digunakan. Ananda dapat mengikuti kegiatan kelompok kecil dengan cukup baik. Ananda menunjukkan perkembangan sosial yang positif selama semester pertama. Ananda mulai menunjukkan rasa percaya diri dalam berinteraksi. Ananda dapat mengenali emosi dasar seperti senang dan sedih. Ananda menunjukkan antusiasme dalam kegiatan belajar sambil bermain. Ananda diharapkan terus berkembang dengan dukungan orang tua di rumah.

