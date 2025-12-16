Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 17 Desember 2025

Ringkasan Berita: BMKG merilis daftar Kota/Kabupaten yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat

Peringatan dini cuaca ekstrem ini berlaku pada 17 Desember 2025

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor.

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025).

Dengan intensitas hujan lebat hingga sangat lebat tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada akan bencana banjir dan tanah longsor.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tulis @infobmkg dalam sebuah caption di Instagram.

Bencana Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, terutama yang berkaitan dengan air (hidro) dan atmosfer (meteorologi).

Bencana ini juga kerap terjadi akibat dinamika atmosfer, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Untuk mengetahui mengenai Kabupaten atau Kota yang berpotensi diguyur hujan lebat, simak detailnya di bawah ini.

Daftar Kabupaten/Kota

Berikut daftar Kabupaten/Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Rabu, 17 Desember 2025:

1. Aceh

- Aceh Barat

- Bener Meriah

- Aceh Timur

- Aceh Tamiang

- Gayo Lues

- Aceh Tengah

2. Sumatra Utara