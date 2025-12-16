Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Cuaca Ekstrem

Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 17 Desember 2025

BMKG merilis daftar Kota/Kabupaten di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat pada 17 Desember 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Sri Juliati
zoom-in Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat pada 17 Desember 2025
Warta Kota/Henry Lopulalan
POTENSI HUJAN LEBAT - BMKG telah mengeluarkan peringatan dini hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpotensi mengguyur sejumlah Kota/Kabupaten di Indonesia pada 17 Desember 2025. Simak daftarnya 

Ringkasan Berita:
  • BMKG merilis daftar Kota/Kabupaten yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat
  • Peringatan dini cuaca ekstrem ini berlaku pada 17 Desember 2025
  • BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor.

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada Rabu (17/12/2025).

Dengan intensitas hujan lebat hingga sangat lebat tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada akan bencana banjir dan tanah longsor.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tulis @infobmkg dalam sebuah caption di Instagram.

Bencana Hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim, terutama yang berkaitan dengan air (hidro) dan atmosfer (meteorologi).

Bencana ini juga kerap terjadi akibat dinamika atmosfer, yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Untuk mengetahui mengenai Kabupaten atau Kota yang berpotensi diguyur hujan lebat, simak detailnya di bawah ini.

Baca juga: Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon Aktif, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem hingga 22 Desember 2025

Daftar Kabupaten/Kota

Rekomendasi Untuk Anda

Berikut daftar Kabupaten/Kota di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan lebat hingga sangat lebat pada Rabu, 17 Desember 2025:

1. Aceh

- Aceh Barat

- Bener Meriah

- Aceh Timur

- Aceh Tamiang

- Gayo Lues

- Aceh Tengah

2. Sumatra Utara

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Regional

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/4
1234
Tags:
BMKG
hujan lebat
Bencana Hidrometereologi
cuaca ekstrem
banjir
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas