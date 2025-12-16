Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Profil Dave Laksono, Anggota DPR yang Sebut Bantuan Internasional Harus Koordinasi dengan Pusat

Berikut profil Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar yang menyebut bahwa Pemprov Aceh harus koordinasi dengan pemerintah pusat.

Penulis: Falza Fuadina
Editor: Bobby Wiratama
Profil Dave Laksono, Anggota DPR yang Sebut Bantuan Internasional Harus Koordinasi dengan Pusat
Tribunnews/Rizki Sandi Saputra
Berikut profil Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar yang menyebut bahwa Pemprov Aceh harus koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kerja sama dengan internasional. 

Ringkasan Berita:
  • Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh bahwa kerja sama internasional harus berada di bawah koordinasi pemerintah pusat.
  • Ia menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.
  • Profil dan harta kekayaan Dave Laksono.

 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono, menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang membutuhkan kerja sama internasional harus berada di bawah koordinasi pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pemprov Aceh meminta bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), untuk menangani banjir dan longsor. 

"Penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ujar Dave, Rabu (16/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dave mengatakan, langkah Pemprov Aceh mengirimkan surat kepada UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai bentuk inisiatif untuk mempercepat pemberian bantuan bagi masyarakat.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut memang memiliki mandat kemanusiaan serta rekam jejak yang panjang dalam membantu daerah-daerah yang terdampak bencana

"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," ujar dia.

"Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak," sambung Dave. 

Putra Agung Laksono tersebut menyatakan bahwa warga Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam proses penanganan bencana.

Ia menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.

"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.

Baca juga: Minta Bantuan PBB, DPR Ingatkan Pemprov Aceh Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Berikut adalah profil dan harta kekayaan Dave Laksono.

Profil Dave Laksono

Pria kelahiran Jakarta, 19 Agustus 1979 itu memiliki nama lengkap Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Ia merupakan politikus Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 13 Desember 2019.

Ayahnya, Agung Laksono, bukanlah orang sembarangan.

Halaman 1/3
123
Tags:
Banjir Bandang di Sumatera
Dave Laksono
Anggota DPR
Bantuan Bencana Sumatera
Bantuan Kemanusiaan ke Sumatera
Unicef
UNDP
Tribunnews
