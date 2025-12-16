Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Prabowo Bicara Pelajaran dari Bencana Sumatra, Ingatkan soal Lumbung Desa

Presiden Prabowo Subianto meminta semua daerah untuk mengambil pelajaran dari kasus bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Prabowo Bicara Pelajaran dari Bencana Sumatra, Ingatkan soal Lumbung Desa
HO/IST
SIDANG KABINET - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Sidang tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadapi penghujung tahun 2025 sekaligus membahas berbagai perkembangan strategis nasional, termasuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Pelajaran dari kasus bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
  • Presiden Prabowo menyebut, setiap daerah harus mempunyai lumbung pangan agar tetap mampu bertahan jika komunikasi dan jalur terputus.
  • Kepala Negara menyebut, sejak dahulu sudah ada lumbung desa.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto meminta semua daerah untuk mengambil pelajaran dari kasus bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menurutnya, setiap daerah harus mempunyai lumbung agar tetap mampu bertahan jika komunikasi dan jalur terputus.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatra Utara, Aceh, dan di Sumatra Barat memberi pelajaran lagi kepada kita." 

"Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten harus bisa bertahan," ujarnya.

Kepala Negara menyebut, sejak dahulu sudah ada lumbung desa

Rekomendasi Untuk Anda

Oleh sebab itu, dirinya mendorong setiap desa memiliki lumbung.

"Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa." 

"Kita harus ada lumbung desa. Sekarang harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional."

"Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu, Saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasada pangan," terangnya.

Baca juga: Prabowo Targetkan Penanaman Sawit di Papua dalam 5 Tahun ke Depan

Jumlah Korban Bencana di Sumatra

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Berdasarkan data sementara yang terbaru, BNPB menyatakan kini total korban di 3 provinsi tersebut mencapai 1.053 jiwa.

"Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatra Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatra Barat itu 244 jiwa meninggal dunia," papar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari, dikutip dari YouTube BNPB, Selasa.

Sementara untuk korban hilang masih ada 200 orang, dengan rincian di Aceh 21 orang, di Sumut 79 orang, dan di Sumbar 90 orang.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Banjir Bandang di Sumatera
Prabowo Subianto
lumbung desa
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Istana Negara
Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas