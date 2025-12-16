Tim Mahasiswa Indonesia Sabet Medali Emas di Konferensi Riset Mahasiswa Kedokteran Internasional

Ringkasan Berita: Tiga mahasiswa FK Universitas Trisakti meraih Gold Medal pada International Medical Student Research Conference (IMRC) 2025 di Bangkok, Thailand.

Prestasi diraih melalui riset bertema kesehatan berkelanjutan, bersaing dengan mahasiswa kedokteran dari berbagai negara.

Capaian didukung penuh oleh institusi, termasuk pendanaan fakultas serta pendampingan dosen dan pimpinan.

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa asal Indonesia kembali menunjukkan prestasi akademik di level internasional.

Kali ini, tim mahasiswa beranggotakan tiga orang mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Trisakti menorehkan prestasi pada ajang Gold Medal pada International Medical Student Research Conference (IMRC) 2025.

Event ini berlangsung di Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand, pada 13–14 Desember 2025.

Tim yang beranggotakan Michelle Valerie Taniwijaya, Ikrimah Diyan Lestari, dan Ainurrahmi Wulandari meraih medali emas dalam konferensi riset internasional bertema “Sustainable Healthcare: Integrating Medical Innovations for Sustainable Development Goals”.

Rekomendasi Untuk Anda

Ajang ini mempertemukan mahasiswa kedokteran dari berbagai negara untuk mempresentasikan dan menguji gagasan riset terbaik di bidang kesehatan.

Dekan FK Universitas Trisakti, Dr. dr. Yenny, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen institusi dalam mendukung pengembangan prestasi dan kreativitas mahasiswa.

“Seluruh kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa dibiayai oleh pendanaan Fakultas. Universitas Trisakti sangat peduli terhadap lomba dan pengembangan kreativitas mahasiswa, serta didukung penuh oleh kebijakan Rektor,” ujar Dr. dr. Yenny dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Apresiasi juga disampaikan dosen pembimbing tim, dr. Mustika Anggiane Putri, M.Biomed, AIFO. Ia menilai prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa FK Universitas Trisakti tetap mampu menghasilkan karya riset berkualitas dan bersaing secara global meskipun berada di tengah padatnya aktivitas akademik.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Dekan III FK Universitas Trisakti, dr. Donna, yang menegaskan komitmen fakultas untuk terus memberikan fasilitas dan pendampingan optimal bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi di tingkat nasional maupun internasional.

International Medical Student Research Conference (IMRC) merupakan forum riset internasional bergengsi yang menjadi wadah bagi mahasiswa kedokteran dari berbagai negara untuk mempresentasikan hasil penelitian, bertukar gagasan, serta memperluas jejaring akademik di bidang kedokteran dan kesehatan.

Apa Itu IMRC

International Medical Student Research Conference (IMRC) adalah konferensi ilmiah berskala internasional yang ditujukan khusus bagi mahasiswa kedokteran untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil penelitian mereka di bidang kedokteran dan kesehatan.

Secara umum, IMRC memiliki beberapa karakteristik utama:

Forum presentasi riset mahasiswa

IMRC menjadi wadah bagi mahasiswa kedokteran dari berbagai negara untuk mempresentasikan penelitian ilmiah, baik dalam bentuk oral presentation maupun poster, yang mencakup bidang klinik, biomedik, kesehatan masyarakat, dan inovasi medis.

Ajang kompetisi akademik internasional