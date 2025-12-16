Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ibadah Haji 2026

Ketentuan Pelaksanaan Tes CAT dan Wawancara PPIH Tingkat Pusat, Digelar 18 Desember 2025

Inilah ketentuan pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Ketentuan Pelaksanaan Tes CAT dan Wawancara PPIH Tingkat Pusat, Digelar 18 Desember 2025
Tribunnews.com/Aji Bramasta
KEPADATAN MINA – Deretan tenda jemaah haji di kawasan Mina menjelang puncak ibadah haji di kawasan Armuzna, Mekkah. Inilah ketentuan pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat.  

TRIBUNNEWS.COM - Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026 tingkat pusat akan memasuki tahapan tes CAT dan wawancara.

Tes CAT atau Computer Assisted Test adalah metode ujian berbasis komputer yang populer dipakai dalam kegiatan seleksi, termasuk seleksi PPIH 2026.

Hanya mereka yang sudah lolos verifikasi berkas yang dapat mengikuti tes CAT dan wawancara. Hasil seleksi administrasi dapat dicek di petugas.haji.go.id melalui akun masing-masing.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Agama dan Haji (Kemenhaj), tes CAT dan wawancara akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025.

Pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau sekira 19,5 Km dari kantor Kemenhaj di Jakarta Pusat.

Tes CAT dipakai untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan dasar calon petugas dalam berbagai materi yang relevan dengan tugas dan fungsi PPIH.

Misalnya wawasan kebangsaan, regulasi, tugas fungsi petugas haji, manasik haji, dan lainnya. 

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, dengan CAT, Kemenhaj dapat menyaring calon petugas yang benar-benar memiliki kompetensi, kesiapan mental, dan pemahaman terhadap peran mereka selama pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, sehingga pelayanan kepada jamaah bisa berjalan optimal.

Jelang pelaksanaan, Kemenhaj melalui akun Instagram-nya telah merilis sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan tes CAT dan wawancara. 

Mulai dari jam kehadiran, pakaian, hingga saran HP yang dipakai serta download aplikasi CAT Petugas.

Baca juga: Pakai Produk Dalam Negeri untuk Keperluan Haji-Umrah, Menperin: Penyelenggara Bisa Dapat Dua Pahala

Inilah ketentuan pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat. 

1. CAT (Computer Assisted Test) dan wawancara dilaksanakan 18 Desember 2025 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. 

2. Acara dimulai pukul 07.30 WIB, peserta dimohon hadir 30 menit sebelumnya.

3. Peserta wawancara diambil dari rangking tertinggi tiap layanan sesuai kebutuhan

4. Aturan pakaian:

  • Laki-laki: kemeja putih lengan panjang, celana hitam
  • Perempuan: Kemeja putih lengan panjang, rok/celana hitam, kerudung hitam
Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/3
123
Tags:
Seleksi PPIH 2026
PPIH 2026
Kemenhaj
Petugas Haji
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Ibadah Haji 2026

Pendaftaran Petugas Haji 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal Seleksi, Formasi, dan Syarat Lengkapnya

Pendaftaran Petugas Haji 2026 Resmi Dibuka, Simak Jadwal Seleksi, Formasi, dan Syarat Lengkapnya

8 Formasi Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 dan Link Daftarnya, Pendaftaran Dibuka Besok

8 Formasi Seleksi PPIH Arab Saudi 2026 dan Link Daftarnya, Pendaftaran Dibuka Besok

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas