Ketentuan Pelaksanaan Tes CAT dan Wawancara PPIH Tingkat Pusat, Digelar 18 Desember 2025

TRIBUNNEWS.COM - Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026 tingkat pusat akan memasuki tahapan tes CAT dan wawancara.

Tes CAT atau Computer Assisted Test adalah metode ujian berbasis komputer yang populer dipakai dalam kegiatan seleksi, termasuk seleksi PPIH 2026.

Hanya mereka yang sudah lolos verifikasi berkas yang dapat mengikuti tes CAT dan wawancara. Hasil seleksi administrasi dapat dicek di petugas.haji.go.id melalui akun masing-masing.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Agama dan Haji (Kemenhaj), tes CAT dan wawancara akan dilaksanakan pada Kamis, 18 Desember 2025.

Pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau sekira 19,5 Km dari kantor Kemenhaj di Jakarta Pusat.

Tes CAT dipakai untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan dasar calon petugas dalam berbagai materi yang relevan dengan tugas dan fungsi PPIH.

Misalnya wawasan kebangsaan, regulasi, tugas fungsi petugas haji, manasik haji, dan lainnya.

Selain itu, dengan CAT, Kemenhaj dapat menyaring calon petugas yang benar-benar memiliki kompetensi, kesiapan mental, dan pemahaman terhadap peran mereka selama pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, sehingga pelayanan kepada jamaah bisa berjalan optimal.

Jelang pelaksanaan, Kemenhaj melalui akun Instagram-nya telah merilis sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan tes CAT dan wawancara.

Mulai dari jam kehadiran, pakaian, hingga saran HP yang dipakai serta download aplikasi CAT Petugas.

Inilah ketentuan pelaksanaan tes CAT dan wawancara dalam seleksi PPIH Arab Saudi 2026 tingkat pusat.

1. CAT (Computer Assisted Test) dan wawancara dilaksanakan 18 Desember 2025 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

2. Acara dimulai pukul 07.30 WIB, peserta dimohon hadir 30 menit sebelumnya.

3. Peserta wawancara diambil dari rangking tertinggi tiap layanan sesuai kebutuhan

4. Aturan pakaian: