Ibu adalah sosok yang kehadirannya sering kali terasa sederhana, namun cintanya begitu dalam dan tak terukur.

Di balik setiap langkah hidup kita, ada doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak selalu terlihat, serta kasih sayang yang tulus tanpa syarat.

Hari Ibu menjadi momen istimewa untuk sejenak berhenti dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada sosok luar biasa ini.

Ada berbagai cara untuk memperingati Hari Ibu, salah satunya dengan memberikan ucapan.

Ucapan ini sebagai bentuk ungkapan cinta, penghargaan, dan doa untuk ibu tercinta.

Kata-kata sederhana ini diharapkan mampu mewakili perasaan yang sering sulit diucapkan, namun begitu dalam maknanya.

100 Ucapan Hari Ibu Singkat Tapi Menyentuh Hati dan Bermakna

Berikut ini Tribunnews.com rangkum kumpulan ucapan Hari Ibu singkat namun menyentuh hati dan bermakna:

Ibu, cintamu tak pernah lelah. Terima kasih segalanya. Doamu adalah kekuatan terbesarku, Bu. Ibu, pelukmu selalu jadi rumah. Terima kasih telah mencintaiku tanpa syarat, Ibu. Ibu, kau adalah alasan aku kuat hari ini. Cintamu sederhana, tapi menyelamatkanku setiap hari. Ibu, lelahmu adalah pengorbanan terindah. Tak ada kata cukup untuk cinta seorang ibu. Ibu, engkau hatiku yang paling tulus. Doa ibu selalu sampai ke langit. Ibu, terima kasih telah percaya padaku. Pelukmu selalu menenangkan jiwaku. Ibu, kau cahaya dalam gelapku. Tak ada cinta setulus cinta ibu. Ibu, senyummu adalah bahagiaku. Di balik doaku, selalu ada namamu, Bu. Ibu, engkau anugerah terindah hidupku. Cintamu tak bersuara, tapi terasa. Ibu, terima kasih tak pernah menyerah. Rumah ternyaman selalu bernama ibu. Ibu, kasihmu abadi tanpa syarat. Setiap langkahku adalah doa darimu. Ibu, engkau pahlawan tanpa tanda jasa. Lelahmu tak pernah kau ceritakan, Bu. Ibu, cintamu tak tergantikan. Terima kasih telah sabar mendidikku. Ibu, engkau kekuatan dalam diam. Tanpamu, aku tak akan sejauh ini. Ibu, engkau doa yang berjalan. Cintamu adalah bekal hidupku. Ibu, engkau selalu mengerti tanpa diminta. Terima kasih telah selalu ada, Bu. Ibu, kasihmu tak pernah meminta balasan. Doamu adalah pelindung terbaikku. Ibu, engkau segalanya bagiku. Lelahmu adalah bukti cintamu. Ibu, maaf aku sering lupa berterima kasih. Tak ada pelukan sehangat pelukan ibu. Ibu, aku bangga menjadi anakmu. Cintamu menguatkanku setiap hari. Ibu, engkau rumah di mana pun aku pergi. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis. Ibu, namamu selalu di doaku. Kau ajarkanku arti ketulusan, Bu. Ibu, engkau cinta paling nyata. Hidupku adalah hasil doamu. Ibu, terima kasih telah menguatkanku. Senyummu menenangkan segalanya. Ibu, engkau alasan aku bertahan. Kasihmu tak lekang oleh waktu. Ibu, cintamu tak pernah salah. Terima kasih atas pengorbananmu, Bu. Ibu, engkau teladan hidupku. Doamu lebih kuat dari apa pun. Ibu, engkau malaikatku di bumi. Cintamu menumbuhkanku menjadi aku. Ibu, engkau tak tergantikan. Maaf dan terima kasih selalu untukmu, Bu. Ibu, engkau cinta sejatiku. Tak ada hari tanpa mengingatmu. Ibu, kasihmu adalah keajaiban. Terima kasih telah mencintaiku apa adanya. Ibu, engkau kekuatan terbesarku. Cintamu membuatku berani bermimpi. Ibu, engkau segalanya dalam hidupku. Setiap doamu adalah harapanku. Ibu, terima kasih telah berjuang. Cintamu selalu lebih dulu dari segalanya. Ibu, engkau inspirasi hidupku. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Ibu, engkau cinta yang paling setia. Terima kasih telah sabar membesarkanku. Ibu, engkau alasan aku bersyukur. Kasihmu menguatkanku saat rapuh. Ibu, engkau bahagia dalam doaku. Cintamu adalah kekuatan sunyi. Ibu, engkau selalu mengalah demi aku. Tak ada kata lelah dalam cintamu. Ibu, engkau pelindung hidupku. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik. Ibu, cintamu adalah hidupku. Engkau selalu ada bahkan saat aku jatuh. Ibu, engkau segalanya bagiku. Doamu menuntunku pulang. Ibu, engkau anugerah tak tergantikan. Terima kasih telah mencintaiku diam-diam. Ibu, engkau kuat dalam kesederhanaan. Cintamu adalah rumah ternyaman. Ibu, engkau cahaya hidupku. Selamat Hari Ibu, pahlawanku. Ibu, terima kasih telah menjadi segalanya. Cintamu adalah pelajaran hidupku. Ibu, engkau alasan aku tersenyum. Tak ada cinta setulus milikmu. Ibu, engkau bahagia terbesarku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berhenti. Ibu, engkau doa terindahku. Cintamu membuatku kuat dan utuh. Ibu, engkau selamanya di hatiku. Selamat Hari Ibu, cintaku

