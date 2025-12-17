Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
20 Pantun untuk Peringati Hari Pantun Nasional 17 Desember 2025

Artikel ini memuat kumpulan pantun lucu yang dapat diunggah untuk memeriahkan Hari Pantun Nasional yang diperingati setiap 17 Desember.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
20 Pantun untuk Peringati Hari Pantun Nasional 17 Desember 2025
Tribunnews/Jeprima
BELAJAR DI KELAS - Sejumlah siswa mengikuti pelajaran di Sekolah Dasar Pasirranji 04, Desa Cireundeu, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/11/2024). 
Ringkasan Berita:
  • Hari Pantun Nasional diperingati setiap tanggal 17 Desember.
  • Peringatan ini berdasarkan hari penetapan pantun sebagai warisan budaya takbenda yang ditetapkan UNESCO pada 17 Desember 2020.
  • Hari Pantun Nasional dapat diperingati dengan mengunggah pantun di media sosial.

TRIBUNNEWS.COM - Tanggal 17 Desember 2025 diperingati sebagai Hari Pantun Nasional di Indonesia.

Hari Pantun Nasional dilatarbelakangi oleh keputusan UNESCO untuk menetapkan pantun sebagai warisan budaya takbenda pada sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di kantor pusatnya di Paris, Prancis pada 17 Desember 2020.

Penetapan itu merupakan hasil dari proses panjang setelah Indonesia mengajukan pengakuan tersebut kepada UNESCO sejak tahun 2016.

Merujuk laman Perpustakaan Nasional, penetapan pantun sebagai warisan budaya takbenda menjadi momentum awal pantun dihargai di dunia internasional.

Untuk memperingati Hari Pantun Nasional, kamu bisa mengunggah pantun lucu dengan melihat contoh pantun di bawah ini yang disusun Tribunnews.

17 Desember Diperingati sebagai Hari Pantun Nasional, Berikut Sejarah dan Kumpulan Ucapannya

Contoh Pantun untuk Peringati Hari Pantun Nasional

  1. Dua tiga bulu tangkis,
    Kalau kalah jangan nangis
  2. Pergi ke pasar nyari obat gatal,
    Dasar kamu memang ngga modal
  3. Dulu delman sekarang GoCar,
    Dulu teman sekarang pacar
  4. Buah duren di pohon aren,
    Rese amat tu duren
  5. Buah aren dimakan gelatik,
    Biarin ngga keren yang penting cantik
  6. Topi merah punya kang Dading,
    Jangan marah hanya just kidding
  7. Satu tambah satu sama dengan dua,
    Aku cinta kamu sampai tua
  8. Ikan hiu makan tomat,
    Aku sih bodo amat
  9. Buah kemumu dimakan ikan,
    Senyumanmu tak bisa aku lupakan
  10. Bunga benalu di pohon randu,
    Pulang malu tak pulang rindu
  11. Pergi ke pasar pas angin ribut,
    Ini pacar orang jangan direbut
  12. Makan ketan dicampur ikan,
    Ada mantan yang ngajak balikan
  13. Pergi ke butik naik motor tua,
    Biar ngga cantik yang penting setia
  14. Lihat kerbau sama pak camat,
    I love you so much
  15. Makan gulali di pinggir kali, 
    Hidup cuma sekali, ayo jajan lagi
  16. Siang-siang membelah buah pepaya, 
    Sudah salah malah banyak bicara
  17. Main silat sampai jadi juara,
    Ingat sholat bekal akhirat kita
  18. Niat jogging keliling kota,
    Baru lima langkah sudah capek juga
  19. Dua tiga balon meletus,
    Pinjam dulu seratus
  20. Ikan pari di atas tandu,
    Tak bertemu sehari rasanya rindu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

