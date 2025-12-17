Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
natal 2025

Jadwal Cuti Bersama Natal 2025, Apakah Tanggal 24 Desember Termasuk?

Simak jadwal cuti bersama Natal 2025, cek apakah tanggal 24 Desember juga termasuk tanggal merah.

Tribun X
Penulis: Nurkhasanah
Editor: Nuryanti
Jadwal Cuti Bersama Natal 2025, Apakah Tanggal 24 Desember Termasuk?
aceh.kemenag.go.id
NATAL 2025 - Kalender Desember 2025 lengkap dengan weton Jawa dan penanggalan hijriah diunduh Senin (8/12/2025). Simak jadwal cuti bersama Natal 2025, cek apakah tanggal 24 Desember juga termasuk tanggal merah. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Natal 2025. 

Natal merupakan hari raya umat Kristiani yang jatuh setiap tanggal 25 Desember

Perayaan ini untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus.

Mengingat Natal merupakan perayaan keagamaan, maka pemerintah telah menetapkan hari libur dan cuti bersama Natal 2025. 

Salah satu tanggal yang menjadi perhatian adalah 24 Desember, sehari sebelum perayaan Hari Raya Natal.

Banyak orang mungkin mengira tanggal tersebut termasuk cuti bersama, mengingat posisinya berdekatan dengan tanggal merah.

Namun, apakah tanggal 24 Desember 2025 termasuk cuti bersama Natal

Jadwal Libur dan Cuti Bersama Natal 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), tanggal 24 Desember 2025 tidak ditetapkan sebagai hari libur maupun cuti bersama tahun 2025. 

Hari libur nasional Natal jatuh pada Kamis, 25 Desember 2025. 

Kemudian, cuti bersama Natal hanya ditetapkan pada Jumat, 26 Desember 2025.

Meski begitu, momen Natal 2025 berada di ujung akhir pekan, sehingga menciptakan long weekend atau libur panjang akhir pekan. 

Berikut jadwalnya:

  • Kamis, 25 Desember 2025
  • Jumat, 26 Desember 2025
  • Sabtu, 27 Desember 2025
  • Minggu, 28 Desember 2025

Baca juga: 10 Ide Kado Natal dan Tahun Baru, Tren Hadiah Akhir Tahun yang Penuh Warna

Jadwal Libur Tahun Baru 2026

Setelah momen Natal 2025, masyarakat akan menikmati perayaan tahun baru 2026. 

Pemerintah juga telah menetapkan hari libur nasional untuk merayakan momen pergantian tahun 2026. 

Hari libur nasional tahun baru 2026 jatuh pada Kamis, 1 Januari 2026

Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026

Tags:
cuti bersama
Natal
libur
